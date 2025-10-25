Ion Ţiriac și-a luat trei limuzine într-o zi, toate dedicate celui mai cunoscut simbol al României

România a devenit prima ţară din Uniunea Europeană căreia un constructor de mașini de lux îi dedică o ediție limitată. Cei de la Bentley au ales și un simbol național, și anume Ateneul Român.

Prima colecție specială creată de divizia de personalizare Mulliner pentru o ţară din Uniunea Europeană a fost vândută imediat: trei dintre cele patru autoturisme au fost achiziționate chiar înainte de lansarea oficială de Ion Țiriac, iar al patrulea a fost acontat de un alt afacerist român, conform ZF.

Constructorul britanic, care din 1998 face parte din grupul Volkswagen, consideră România drept o piață medie, cu volume de vânzări care s-au dublat în ultimii 10 ani la nivelul Capitalei. Drept pentru care a lansat o ediție limitată, de patru automobile cu elemente grafice gravate legate de Ateneul Român. Ce-i drept, probabil și prietenia de decenii dintre Ion Țiriac și Wolfgang Porsche - deținătorul mărcii Porsche, parte din același grup - au făcut posibilă această acțiune inedită a celor de la Bentley.

Afacerea l-a costat peste un milion de euro

Cele patru modele, Bentayga, Bentayga EWB, Flying Spur şi Continental GT, costă fiecare între 250.000 și 500.000 de euro, iar cum acestea sunt configurate cu elemente de design create special pentru România, prețul lor mai sare cu câteva zeci de mii de euro. Cert este că pentru cele trei exemplare care au intrat în colecţia sa privată, fostul jucător de tenis a plătit peste un milion de euro.

Mașinile de lux vor fi expuse în cadrul Ţiriac Collection, după redeschiderea galeriei, alături de cele aproximativ 300 de maşini istorice şi contemporane care fac deja parte din cea mai valoroasă expoziţie auto privată din Europa Centrală şi de Est.