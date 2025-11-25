Ion Geolgău, trimis la plimbare de la FRF. Fostul oficial a picat testul integrității, după acuzațiile de hărțuire sexuală

Federația Română de Fotbal a revenit cu un comunicat în cazul anchetei interne pe care a deschis-o pe numele lui Ion Geolgău (64 de ani), fost internațional și fost șef al departamentului de scouting, după acuzațiile de hărțuire sexuală care au apărut în toamnă.

Totul a izbucnit pe 20 septembrie, când Ion Geolgău a fost acuzat că ar fi hărțuit sexual mama unui junior din loturile naționale. În urma plângerii, FRF a declanșat imediat o anchetă internă pentru a verifica situația.

Ancheta nu s-a terminat

La aproape două luni distanță, federația anunță că investigația se află încă în desfășurare, însă confirmă că Ion Geolgău nu mai face parte din structura FRF. Contractul acestuia a fost încheiat, iar funcția de șef al scouterilor a rămas vacantă.

Federația nu oferă deocamdată detalii suplimentare despre stadiul anchetei, iar concluziile oficiale urmează să fie comunicate după finalizarea verificărilor.

„Federația Română de Fotbal precizează că, în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară și Codul de Etică, aplicabile tuturor angajaților, ancheta internă a fost declanșată la momentul respectiv (n.r. - 20 septembrie 2025).

Totodată, menționăm că între timp contractul dintre FRF și domnul Ion Geolgău a fost încheiat cu acordul părților. Totuși, ancheta internă este încă în desfășurare, iar concluziile acesteia vor fi anunțate în curând de Federația Română de Fotbal", a transmis FRF, potrivit Golazo.

Acuzații grave la adresa lui Ion Geolgău

Scandalul în care este implicat Ion Geolgău continuă să capete amploare, după ce în spațiul public au apărut fragmente dintr-o conversație atribuită fostului internațional.

Potrivit Gazeta de Cluj, Ion Geolgău ar fi trimis mai multe mesaje cu tentă sexuală mamei unui copil aflat în atenția loturilor de juniori ale României.

Printre mesajele care i-au fost atribuite s-ar număra replici de genul: „Să-ți dai colanții jos în ritm de muzică” sau „Mi-ar fi plăcut o scenă de la duș, cu săpun pe tine”.

Capturile de ecran au circulat rapid în mediul online, iar situația a ajuns imediat și în atenția Federației Române de Fotbal.

În urma apariției acestor conversații, FRF a declanșat o anchetă internă pentru a clarifica rolul și comportamentul lui Ion Geolgău în acest caz.

Fostul internațional de la Universitatea Craiova a recunoscut că mesajele îi aparțin, însă a susținut că discuția ar fi una veche și că situația ar fi fost scoasă din context.