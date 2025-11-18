search
FRF intră pe fir! Trei fotbaliști de la Metaloglobus, convocați în cadrul unei anchete

Scandalul pariurilor lovește din plin nou-promovata Metaloglobus. Suspiciunile că mai mulți jucători ar fi pariat pe propriile meciuri au declanșat o anchetă amplă la FRF, iar primele audieri au început luni, 17 noiembrie.

FRF a luat primele măsuri.
Scandalul pariurilor zguduie nou-promovata Metaloglobus | FOTO Metaloglobus

Formația din Pantelimon este acuzată inclusiv că un membru al staffului ar fi fost convins să-și deschidă conturi la mai multe case de pariuri online.

Una dintre partidele aflate în vizor este eșecul categoric cu Oțelul Galați, scor 0-4, din octombrie, meci despre care anchetatorii suspectează că ar fi putut fi influențat. Criticată în mediul online pentru lipsa de reacție, FRF a trecut în sfârșit la fapte.

Trei jucători, chemați la Casa Fotbalului

Trei jucători importanți de la Metaloglobus au fost chemați la Casa Fotbalului și audiați de Virgil Pascu, șeful Departamentului de Integritate și Antifraudă.

Fotbaliștii au fost întrebați dacă au conturi active la agenții de pariuri, dacă au jucat pe propriile meciuri și dacă au primit propuneri privind trucarea rezultatelor, potrivit Digi Sport.

Urmează audieri pentru restul lotului, dar și pentru membrii staffului tehnic, pentru a clarifica cine și în ce măsură a fost implicat în posibile acte de corupție și pariuri ilegale.

Aceste chestii mi se par foarte grave și ar trebui și probate. Până nu văd exact despre ce este vorba sau până nu vom analiza, nu are rost să fac vreo declarație, eu am fost mereu împotriva acestor lucruri.

Eu nu iau în calcul vreo secundă (n.r. că ar fi pariat vreun jucător). Bineînțeles că ne vom documenta și vom face o anchetă internă. Sunt două lucruri, ei ori vin cu dovezi și cineva plătește, ori plătește cine face acele acuzații.

(n.r. Reporter: Luați în calcul că cineva vrea să-i facă rău echipei? Indiferent de poziția ocupată) Doamne ferește, cine ar face așa ceva?! Poate fi cineva atât de nebun să aibă curaj să facă o astfel de afirmație nefiind acoperită de ceva anume?!

În momentul în care am să văd și o să am o discuție atunci pot comenta mai mult, acum trebuie să vedem dacă este prostie, sâmbure de adevăr... trebuie să vedem despre ce este vorba”, a declarat Marius Burcă pentru iAMsport.

