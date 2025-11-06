A condus fotbalul românesc, dar traiul scump l-a făcut să plece din țară: „Utilitățile sunt mai ieftine ca în România”

Condițiile de viață mai bune l-au determinat pe fostul atacant Mircea Sandu, 73 de ani, să ia drumul străinătății, acolo unde fiica sa, fosta jucătoare de tenis Raluca Sandu, era deja stabilită.

„Stăm în Franța, dar separat de fata mea. Eu stau cu soția mea, ea e cu copiii. Suntem acolo cu mare bucurie ca să putem să-i ajutăm, așa cum putem.

Locuim la Beausoleil, unde e o climă blândă pentru noi, oamenii de peste 70 de ani. Iarna este inexistentă, sunt temperaturi cu plus și asta ne avantajează”, a declarat, pentru Gsp, Mircea Sandu, diagnsticat acum câțiva ani cu cancer, motiv pentru care merge frecvent la control în Franța.

Fostul președinte al FRF a precizat că afară locuiește într-un apartament, iar în România vine alături de soție de „două-trei ori pe an”.

Întrebat de diferențele dintre România și Franța, cel poreclit „Nașul” a comentat: „Acolo, în afară de condițiile de climă, care sunt extraordinar de bune, utilitățile sunt mai ieftine ca în România”.