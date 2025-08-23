Dat afară de două ori în mod ciudat de la CFR Cluj, Andrea Mandorlini explică de ce a acceptat să-i ia locul lui Dan Petrescu

Dan Petrescu e istorie la CFR Cluj, antrenorul anunțând joi seară, după dezastrul cu Hacken (2-7 în play-offul Conference League) că nu va mai continua pe banca ardelenilor. În câteva ore, Andrea Mandorlini a fost deja instalat, italianul venind de urgență din țara natală la Brăila, acolo se întâlnește cu lotul CFR-ului, înainte de partida de la Galați.

Mandorlini preia pentru a treia oară gruparea din Gruia, cu toate că precedentele mandate s-au încheiat brusc și ciudat: prima oară a plecat înainte să joace în grupele Champions League, după ce a luat titlul, iar a doua oară a fost demis în momentul în care echipa era pe locul 2. Peninsularul a explicat pentru ProSport de ce a acceptat imediat oferta patronului Ioan Varga.

”Încă nu este nimic semnat, dar da, sunt foarte fericit să mă întorc. N-am fost de ceva vreme în România, dar am fost tot timpul un suporter al echipei. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Dan Petrescu, care a făcut atât de mult pentru club… Dar, așa este fotbalul. Nu este un moment ușor. Nu știu dacă voi sta pe bancă la meciul de la Galați. Timpul este foarte scurt. Poate va sta Hoban sau altcineva. Am venit la Brăila și aștept echipa. Sper ca mâine după masă (n.r. astăzi) să putem face un antrenament”, a spus Andrea Mandorlini pentru sursa citată.

Au fost erori, dar e împăcat

Italianul nu a ocolit subiectul celor două plecări neașteptate din precedentele mandate. ”Sunt fericit, clar. Trebuie să mergem înainte. Este o altă poveste și sper ca acum să fie diferită. Nu este ușor. Acest ultim rezultat spune multe lucruri. Cred că au fost erori, unele recunoscute, dar eu sunt împăcat. Când a venit oportunitatea de a rămâne și a lucra în club, am rămas. Acum, am răspuns acestei solicitări pentru că mereu am urmărit echipa, am rămas foarte apropiat și lucrurile s-au schimbat foarte repede, aseară (n.r. joi seară) primind telefonul, după ce Dan a anunțat că pleacă”.