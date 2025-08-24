search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

După umilința din Europa, CFR Cluj a fost distrusă și în campionat. 14 goluri primite în ultimele 3 partide

0
0
Publicat:

Oțelul Galați a învins-o fără drept de apel pe CFR Cluj, cu scorul de 4-1 (2-0), duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Gălătenii n-au avut milă de CFR Cluj. Foto Facebook SC Oțelul
Gălătenii n-au avut milă de CFR Cluj. Foto Facebook SC Oțelul

CFR Cluj, condusă de pe margine de Ovidiu Hoban, deși l-a anunțat oficial ca antrenor pe Andrea Mandorlini, a avut prima ocazie notabilă a meciului, în minutul 22, prin Andres Sfaiț, al cărui șut a fost respins de portarul Iustin Popescu.

În min. 25, Leo Bolgado a repus greșit din colțul careului de șase metri, Ștefan Bană a interceptat și Patrick Fernandes a deschis scorul. Atacantul din Insulele Capului Verde a majorat diferența în finalul primei reprize (45), după ce Joao Paulo i-a așezat mingea la centrarea lui Kazu.

Hat-trick Fernandez

CFR a rămas în inferioritate, fundașul Leo Bolgado fiind eliminat pentru lovirea lui Kazu fără minge, la o fază fixă în careul Oțelului (50). Arbitrul Marian Barbu nu a văzut faza, dar a luat decizia la sesizarea VAR.

Patrick Fernandes a realizat hat-trick-ul (55), după ce l-a depășit pe Aly Abeid, pentru ca CFR Cluj să reducă din diferență prin Korenica (71), care a profitat de eroarea de plasament a lui Kazu. Clujenii se puteau apropia la un singur gol (72), dar Damjan Djokovic a ratat din poziție ideală, șutul său din 10 metri fiind apărat de Iustin Popescu.

A fost un simplu foc de paie pentru clujeni, care au mai încasat un gol, al 11-lea în ultimele 3 zile, de la Ștefan Bană, care a marcat după o minge greșită de portarul Otto Hindrich (76) și a închis tabela.

image

Oțelul avea doar o victorie acasă în meciurile directe (1-0, pe 7 martie 2010), 3 remize și 9 victorii CFR Cluj în 13 partide. CFR continuă să aibă o medie ridicată de goluri primite pe meci, după trei cu FC Botoșani (3-3), șapte cu Haecken (2-7) și patru cu Oțelul (1-4), primind în total 14 goluri în ultimele trei partide.

Într-un alt meci al etapei a 7-a din Superliga, Universitatea Craiova a dispus cu 2-0 de Petrolul (Crețu 75, Baiaram 80) și e lider detașat în clasament. Oltenii au ajuns la 6 victorii consecutive, doar în prima etapă împiedicându-se de UTA (3-3), după ce conduceau cu 3-0 în minutul 85. 

Oțelul Galați - CFR Cluj 4-1 (2-0)

Stadion Oțelul - Galați

Au marcat: Fernandes (25, 45, 55), Bană (76)/ Korenica (71).

Cartonaș roșu: Leo Bolgado (CFR, 50).

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
I-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța, dar totul s-a transformat într-un coșmar. Ce au putut să pățească doi tineri
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din Masivul Iezer lângă prietenii morţi
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Au plecat într-o vacanță timp de 5 zile, iar când s-au întors acasă au avut un șoc. Ce a putut să facă un vecin familiei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu zodiile pe 26 august, când Luna și Marte se întâlnesc
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!