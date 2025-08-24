După umilința din Europa, CFR Cluj a fost distrusă și în campionat. 14 goluri primite în ultimele 3 partide

Oțelul Galați a învins-o fără drept de apel pe CFR Cluj, cu scorul de 4-1 (2-0), duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

CFR Cluj, condusă de pe margine de Ovidiu Hoban, deși l-a anunțat oficial ca antrenor pe Andrea Mandorlini, a avut prima ocazie notabilă a meciului, în minutul 22, prin Andres Sfaiț, al cărui șut a fost respins de portarul Iustin Popescu.

În min. 25, Leo Bolgado a repus greșit din colțul careului de șase metri, Ștefan Bană a interceptat și Patrick Fernandes a deschis scorul. Atacantul din Insulele Capului Verde a majorat diferența în finalul primei reprize (45), după ce Joao Paulo i-a așezat mingea la centrarea lui Kazu.

Hat-trick Fernandez

CFR a rămas în inferioritate, fundașul Leo Bolgado fiind eliminat pentru lovirea lui Kazu fără minge, la o fază fixă în careul Oțelului (50). Arbitrul Marian Barbu nu a văzut faza, dar a luat decizia la sesizarea VAR.

Patrick Fernandes a realizat hat-trick-ul (55), după ce l-a depășit pe Aly Abeid, pentru ca CFR Cluj să reducă din diferență prin Korenica (71), care a profitat de eroarea de plasament a lui Kazu. Clujenii se puteau apropia la un singur gol (72), dar Damjan Djokovic a ratat din poziție ideală, șutul său din 10 metri fiind apărat de Iustin Popescu.

A fost un simplu foc de paie pentru clujeni, care au mai încasat un gol, al 11-lea în ultimele 3 zile, de la Ștefan Bană, care a marcat după o minge greșită de portarul Otto Hindrich (76) și a închis tabela.

Oțelul avea doar o victorie acasă în meciurile directe (1-0, pe 7 martie 2010), 3 remize și 9 victorii CFR Cluj în 13 partide. CFR continuă să aibă o medie ridicată de goluri primite pe meci, după trei cu FC Botoșani (3-3), șapte cu Haecken (2-7) și patru cu Oțelul (1-4), primind în total 14 goluri în ultimele trei partide.

Într-un alt meci al etapei a 7-a din Superliga, Universitatea Craiova a dispus cu 2-0 de Petrolul (Crețu 75, Baiaram 80) și e lider detașat în clasament. Oltenii au ajuns la 6 victorii consecutive, doar în prima etapă împiedicându-se de UTA (3-3), după ce conduceau cu 3-0 în minutul 85.

Oțelul Galați - CFR Cluj 4-1 (2-0)

Stadion Oțelul - Galați

Au marcat: Fernandes (25, 45, 55), Bană (76)/ Korenica (71).

Cartonaș roșu: Leo Bolgado (CFR, 50).