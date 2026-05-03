Ioan Andone, despre aprecierea primită peste hotare. Țara care i-a plătit o pensie consistentă timp de cinci ani

Ioan Andone, fost jucător și antrenor cu o carieră solidă atât în România, cât și în străinătate, a vorbit recent despre experiențele sale din fotbal și despre diferențele de mentalitate întâlnite peste hotare.

El a rememorat și o întâlnire emoționantă de la parastasul lui Mircea Lucescu, unde a avut un dialog direct cu Valentin Ceaușescu, moment care l-a făcut să reflecteze asupra valorilor și principiilor din sport.

Andone a subliniat că în afara României a întâlnit o altă cultură sportivă, mult mai orientată spre respect. A dat ca exemplu perioada petrecută în Olanda, la Heerenveen, unde a jucat doar două sezoane, dar a fost apreciat atât de mult încât a primit, timp de cinci ani, o pensie constantă din partea clubului.

„Am jucat doi ani acolo și am luat cinci ani pensie!”

Fostul jucător și antrenor a încasat o pensie lunară, timp de cinci ani, în valoare de 1000 de guldeni, echivalentul a 500 de euro, în anii 2000.

„Am luat, pe vremuri, pensie din Olanda, 5 ani, după ce m-am lăsat. Așa era legea. Pentru fotbaliști e ceva ce trebuie să se facă. Am jucat doi ani acolo și am luat 5 ani pensie, 1.000 de guldeni, de la 35 până la 40 de ani, un lucru extraordinar.

Sunt bani cu care poți face o școală, să te gândești la un business, orice. Îmi dădeau banii trimestrial. Practic, era impozitul la salariul meu. Eu am negociat net, au pus ei brutul peste!”, a explicat Ioan Andone, conform GSP.