Ioan Andone, despre Mircea Lucescu: „Și-a pus sufletul în slujba fotbalului și uite unde s-a ajuns. Trebuia să ne întâlnim, dar n-am mai apucat”

Fostul antrenor Ioan Andone a declarat miercuri seară, la Arena Națională, că dispariția lui Mircea Lucescu este o pierdere uriașă pentru fotbalul românesc, subliniind că acesta „trebuia să trăiască mai mult”, însă și-a dedicat întreaga viață sportului.

„Din păcate, îl conducem acum pe ultimul drum pentru nea Mircea. E neașteptat. Cred că trebuia să trăiască mai mult, dar el şi-a pus sufletul în slujba fotbalului şi iată unde s-a ajuns. El a lăsat în urmă generații întregi de jucători cărora le-a schimbat viaţa. Păcat că se pierde un asemenea om. La toţi ne vine rândul, dar e mare păcat”, a spus Andone.

Fostul internațional a vorbit și despre pasiunea neobosită a lui Lucescu pentru fotbal, chiar și în ultimele zile de viață.

„Pasiunea pentru fotbal este cel mai important lucru lăsat de el foștilor săi jucători, pentru că pentru el fotbalul a fost întotdeauna pe primul loc. Mereu a fost dispus să înveţe, să se informeze, niciodată nu a rămas în urmă cu ceva. Am vorbit cu el când era în spital, îmi spunea că se externează. Acum o stare aşa pe care o transmitea de credeai că omul acesta nu poate muri. Trebuia să ne întâlnim, dar n-am mai apucat”, a adăugat Andone, citat de Agerpres.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer a fost depus miercuri la Arena Națională, unde suporterii au putut să îi aducă un ultim omagiu.

Cortegiul funerar a ajuns la stadion în jurul orei 16:15, fiind însoțit de fiul său, Răzvan Lucescu, și de membri ai familiei. Sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost așezat pe o scenă special amenajată, flancat de Garda de Onoare a Jandarmeriei Române.

Ceremoniile funerare se desfășoară pe parcursul a trei zile, sub protocol strict.

Vineri, cortegiul se va deplasa la Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba va începe la ora 10:00, cu acces limitat la familie și apropiați. Înmormântarea este programată la ora 12:20, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Amintim că Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat de urgență pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice a echipei naționale. Decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Fostul selecționer își încheiase oficial mandatul pe 2 aprilie.

Sub conducerea sa, România a obținut calificarea în play-off-ul Ligii Națiunilor, având un bilanț de 11 victorii, un egal și șase înfrângeri.