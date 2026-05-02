Ioan Andone, nostalgic după perioada petrecută la CFR. Cum s-a umplut de bani la Cluj: „Am câștigat cei mai mulți bani. Aproape ca la arabi!”

Ioan Andone, 66 de ani, a vorbit, după mulți ani, despre reala sa experiență din vestiarul celor de la CFR Cluj.

Fostul antrenor al ardelenilor a recunoscut că l-a apreciat pe Arpad Paszkany, fostul patronul al clubului „feroviarilor”. De-a lungul carierei sale, Andone a fost plătit excelent la CFR.

„La CFR, prima pentru câștigarea campionatului era de 50.000 de euro. În funcție și de minute. Mai aveam și 25.000 pentru câștigarea Cupei. Când am făcut eventul, în 2008, prima cumulată era de 75.000. Eu am făcut tabelul alături de directorul sportiv și m-am dus la președinte și patron pentru aprobare.

Ca antrenor, ții la jucătorii cu care ai câștigat, așa că le-am spus conducătorilor că aș dori să fie răsplătiți anumiți jucători care au dat goluri decisive sau au jucat constant. Mă credeți că Paszkany a tăiat suma unora și a trecut mai mult?! Adrian Anca, unul dintre ei. «A venit din Divizia C, a muncit, nu pot să uit asta», spunea Paszkany despre el. Eu mă gândeam că-l taie, că am propus prea mult pentru el. Când dai mai mult unui jucător, îmi faci și mie bine, ca antrenor!”, a admis Andone, conform GSP.

„La CFR Cluj am câștigat cei mai mulți bani din carieră. Aproape la nivelul țărilor arabe, sincer spun. Foarte bine am câștigat. Am făcut și performanțe, nu prea pierdeam. Aveam prime meci de meci.

Mai țin legătura cu Paszkany, e stabilit în Ungaria acum. Nu mai e în fotbal, i-a fost de ajuns. Motivul principal pentru care s-a retras - n-am mai spus nimănui, dar acum pot să spun, că a trecut atâta timp - a fost pentru că a văzut că nu poate duce o echipă din România într-o finală sau semifinală de cupă europeană.

«Pentru ce să mă lupt? Am ajuns până aici, am ajuns în grupe. Potențialul unei echipe românești nu mai e de o semifinală sau o finală, deci mai bine mă retrag». Dar vă spun, așa patron n-am avut, la 10 seara mă suna să mă cheme la el, să ne uitam la jucători!”, a mai recunoscut Andone, conform sursei citate.

Ioan Andone a antrenat CFR Cluj în perioada 2007-2008 și din aprilie până în octombrie 2012. A avut rezultate deosebite la echipa din Gruia: a cucerit de două ori titlul de campioană, a câștigat și o Cupă și a ajuns în grupele Champions League.