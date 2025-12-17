Întâlnire surpriză la Londra: Nicușor Dan, față în față cu un fotbalist român

Președintele României, Nicușor Dan (55 de ani), aflat într-o vizită de lucru în Marea Britanie, a avut ocazia să stea de vorbă cu membri ai comunității românești din Regat, printre care și internaționalul Radu Drăgușin (23 de ani), fotbalist legitimat la Tottenham Hotspur.

”O întâlnire extraordinar de bună și caldă cu comunitatea de români din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Diaspora românească este o resursă neprețuită care păstrează identitatea vie și duce România mai departe, oriunde s-ar afla”, a fost și mesajul președintelui Nicușor Dan, pe pagina personală de Facebook.

Tânărul fotbalist l-a vizitat pe șeful statului și i-a povestit despre provocările pe care le-a întâmpinat când a plecat din țară la o vârstă fragedă pentru a-și urma visul de a juca fotbal la nivel înalt.

Întâlnirea a oferit un moment de apropiere între lumea sportului și autoritățile române, arătând cum performanța în fotbal și experiența personală se pot intersecta cu implicarea civic-umană.

”Este o onoare să fiu aici. Mă bucur să fiu printre români să aud din nou limba română. Este dificil când pleci de acasă, eu am plecat de la 16 ani. Dar este o experiență din care am învățat multe lucruri”, a declarat Radu Drăgușin, conform cotidianul.ro.

Radu Drăgușin, pregătire intensă pentru Tottenham și barajul pentru Cupa Mondială 2026

Radu Drăgușin traversează o perioadă decisivă. Fotbalistul trebuie să-și revină din punct de vedere fizic și să reintră în circuitul echipei de club, Tottenham Hotspur.

Pe lângă revenirea în Premier League, fundașul român se pregătește și pentru barajul de calificare la Cupa Mondială 2026, programat în luna martie. Primul meci va fi unul de foc, contra Turciei, la Istanbul, iar fundașul român va fi un jucător cheie pentru echipa națională.

Această perioadă va fi un test de anduranță și consistență pentru internaționalul român, care trebuie să demonstreze că poate face față simultan rigorilor Premier League și presiunii partidelor decisive pentru națională.

”Sperăm să ne calificăm și să fim în formă cât mai bună. Vom fi în formulă completă la baraj, deci sigur vom avea o șansă bună. Suntem motivați să obținem victoria”, a completat Radu Drăgușin, cel mai scump transfer al unui jucător român din toate timpurile.