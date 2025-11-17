search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
Vești excelente pentru România: Radu Drăgușin s-a antrenat cu echipa națională, înaintea meciului cu San Marino

Publicat:

Radu Drăgușin face pași mari spre revenirea totală, după una dintre cele mai grele perioade ale carierei. La mai bine de nouă luni de la ruptura de ligament încrucișat, fundașul de 23 de ani a intrat din nou pe teren, bifând primele minute sub comanda lui Thomas Frank într-un amical disputat de Brentford contra celor de la Leyton Orient, formație din Liga a 3-a engleză.

Radu Drăgușin a revenit la antrenament.
Radu Drăgușin a revenit pe teren | FOTO Instagram

Deși nu a putut fi convocat de Mircea Lucescu pentru confruntările cu Bosnia și San Marino, Drăgușin a ținut să fie alături de colegii lui.

”Dragonul” a venit la Mogoșoaia, i-a așteptat pe jucători la întoarcerea de la Zenica, i-a încurajat după eșecul din Bosnia și a intrat la antrenament alături de ei, îmbrăcând din nou echipamentul naționalei.

Radu Drăgușin a revenit la antrenamente, după 9 luni de repaus.
Radu Drăgușin a revenit la antrenamente | FOTO Instagram

Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta!”, a scris Radu Drăgușin pe pagina sa de Instagram.

Planul lui Drăgușin: meciuri oficiale în noiembrie, revenire în martie la națională

Pe 13 noiembrie, Radu Drăgușin a participat la București la dezvelirea unui mural dedicat echipei naționale, alături de doi colegi, în timp ce Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu se aflau în zbor spre Bosnia.

”Dragonul” a confirmat că se simte tot mai bine și că țintește două borne clare, revenirea la meciuri oficiale pentru Tottenham luna aceasta și întoarcerea la națională în martie.

Eu sper ca în această lună să fiu apt pentru a fi convocat la un meci oficial (n.r. la Tottenham). Sunt atât de încrezător și sigur pe mine încât pot juca cu mintea limpede. Asta este cel mai important.În martie cu siguranță voi fi gata, mai mult ca sigur voi fi pregătit să joc (n.r. la națională).

Mă antrenez de vreo două luni cu băieții. Am vorbit cu antrenorul, cu toți din staff. Sunt foarte interesați, vor să știe când pot reveni. Am un dialog continuu cu toți de acolo. Concurență a fost din momentul în care am mers acolo în primul meu sezon. Pentru asta am mers acolo, să mă bat cu cei mai buni, să demonstrez că pot să joc acolo”, a declarat Radu Drăgușin în urmă cu ceva timp.

Sport

