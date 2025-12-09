Întâlnire cu scântei! Becali a intrat peste Copos la masă și s-a trezit ironizat: „Cine e pe primul loc?”

Super Gala Fanatik 2025, desfășurată luni, 9 decembrie, a strâns laolaltă nume grele din fotbalul românesc: de la Mircea și Răzvan Lucescu, la Cristi Borcea, George Copos și, bineînțeles, Gigi Becali. A fost o seară plină de premii, aplauze și momente savuroase.

Intrarea lui Gigi Becali în sală a fost aproape cinematografică. Patronul FCSB și-a făcut apariția chiar când Zeljko Kopic era chemat pe scenă pentru trofeul de „Antrenorul Anului”. Nu a trecut însă direct la masa ”roș-albaștrilor”, unde îl așteptau jucătorii săi și Mihai Stoica.

În stilul său caracteristic, patronul FCSB a mers mai întâi să salute „greii” fotbalului, Mircea Lucescu, soția sa, Neli, și Răzvan Lucescu. La aceeași masă se afla și George Copos, iar întâlnirea dintre cei doi foști rivali a devenit rapid unul dintre momentele serii.

Becali și Copos, schimb de replici

Becali și Copos au schimbat câteva replici scurte, dar pline de subînțeles, iar fostul finanțator al Rapidului nu a ratat ocazia să-l „înțepe” pe patronul campioanei României.

Atmosfera relaxată și dialogul dintre cei doi au readus pentru câteva clipe rivalitatea mare dintre FCSB și Rapid, însă totul într-o notă prietenoasă, demnă de o gală a fotbalului românesc.

"Cine e pe primul loc?", a fost întrebarea adresată ironic de George Copos.

"Asta spui la vrăjeală! Nu îmi spui mie că are Rapidul performanțe!", a replicat Gigi Becali.

Giuleștenii, lideri detașați după 19 etape

Rapid continuă să domine SuperLiga după 19 etape și privește restul campionatului de pe prima poziție. Trupa din Giulești a strâns 39 de puncte, rezultat al unui parcurs solid: 11 victorii, 6 remize și doar 2 înfrângeri.

În tabăra rivală, situația e cu totul diferită. FCSB traversează unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani, iar consecințele se văd clar în clasament. ”Roș-albaștrii” sunt abia pe locul 10, la 14 puncte în spatele Rapidului și, mai grav, în afara zonei de play-off.