Poreclele care l-au definit pe Gigi Becali în tinerețe. Și-a făcut loc printre figurile tari din Capitală. „Era șmecherie. Nimeni nu-l deranja”

În tinerețe, Sorin Răducanu obișnuia să petreacă mult timp alături de Gigi Becali și verii acestuia, iar între ei exista o familiaritate care îi făcea să cunoască poreclele fiecăruia.

Fostul fotbalist de la Dinamo a rememorat întâlnirile din acea perioadă, când se adunau la celebrul local Melody, loc frecventat de numeroase figuri importante din fotbalul românesc, inclusiv Gheorghe Hagi și frații Becali.

Răducanu a dezvăluit și detalii mai personale, povestind cum Gigi Becali se mândrea cu porecla sa din tinerețe, pe care o purta cu satisfacție în cercul apropiat de prieteni și colegi.

„Nu am spus că nu mai zic poreclele, am spus că nu le mai pocesc numele. Dar Gigi nici nu se supără, lui Gigi îi convine să îi zici Gigi 'Țânțarul', pentru că era pe vremuri cunoscut în oraș ca Gigi 'Țânțarul'. Era șmecherie!”, a recunoscut Răducanu, conform iamsport.ro.

„Geli din Pipera” se bucura de viață

Provenind dintr-o familie înstărită, Gigi Becali a intrat de timpuriu în cercurile influente ale Capitalei.

„În tinereţe, toţi băieţii îl ştiam de „Geli din Pipera”. Îi plăcea să se distreze, să cheltuiască fără grijă și să se afirme. Nimeni nu-l deranja, nici Miliția, nici Securitatea, pentru că toți știau că este fiul lui nea Tase, cel de la care se cumpărau brânza, iaurtul și mieii.

Gigi se bucura de viață și își dorea să fie mereu în față. De aceea și-a luat Maybach-ul și și-a construit Palatul, pentru a avea o casă și o mașină mai impresionante decât ale vărului său, într-o competiție continuă între ei!”, a povestit celebrul interpret aromân Gică Coadă, conform click.ro.