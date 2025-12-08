Superliga: ratarea campionatului a avut loc în Botoșani - Rapid. Poarta „s-a făcut mică” înaintea unui internațional român

În Moldova, echipele FC Botoșani și Rapid au încheiat luni seară etapa a 19-a din Superliga de fotbal. S-a terminat 0-0. Liderul Rapid adună 39 de puncte în fruntea clasamentului, iar a doua clasată, Botoșani, rămâne la două puncte în spate. Urmează Dinamo (35p), Universitatea Craiova (34p) și FC Arges (33p).

În minutul 20 al jocului de la Botoșani, internaționalul român Claudiu Petrila și-a trecut în cont ratarea campionatului.

Lăsat singur cu poarta goală de o centrare ideală de pe dreapta a căpitanului Alex Dobre, Petrila a pus latul, dar a trimis balonul pe lângă poartă. Erau 96% la sută șanse de a înscrie, dar „aripa” giuleșteană s-a „încadrat” în restul de 4%.

În tur, Rapid a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1, pe teren propriu, în runda cu numărul 4. Ambele goluri ale Rapidului au fost marcate de francezul Antoine Baroan, scos din lot pentru acest joc pe motive disciplinare (l-ar fi înjurat pe „secundul” lui Costel Gâlcă, Dumitru Uzunea). Pentru moldoveni a punctat atunci Ongenda, din lovitură liberă.

UTA, victorie la ultima fază

Tot luni seară, UTA Arad a câștigat in extremis cu Petrolul Ploiești, 1-0 (0-0), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Alin Roman (90+6), din lovitură liberă de la 20 de metri. Ploieștenii au avut ocazii prin Tomi Jyry (28) și Valentin Gheorghe (45+3), dar portarul Andrei Gorcea a respins de fiecare dată. UTA a avut o bară (90+1), centrarea lui Benjamin van Durmen fiind deviată de Sergiu Hanca.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 59 de ori, de 27 de ori s-au impus arădenii, de 21 de ori au câștigat prahovenii, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate.

Petrolul a încheiat o serie de șapte meciuri fără înfrângere în campionat, trei victorii și patru egaluri. UTA are patru victorii și un eșec în ultimele cinci etape.

În tur, UTA s-a impus cu 2-1.