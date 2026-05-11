Insulte, înjurături și certuri la turneul unde Sorana Cîrstea face senzație. Invidizi din tribună fac scandal la meciurile de la Roma

După victoria în fața liderei mondiale Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) joacă astăzi, de la ora 12:00, în „optimi” contra cehoaicei Linda Noskova (21 de ani, 13 WTA) la turneul WTA 1.000 de la Roma. „Sori” continuă cursa și la dublu, unde face pereche cu Jaqueline Cristian.

Mastersul 1.000 de la Roma, Openul Italiei, aflat în cea de-a doua săptămână, continuă să ofere un spectacol și o prezență record, dar Foro Italico vede și o prezență din ce în ce mai intruzivă și controversată: cea a pariorilor perturbatori din tribune.

Fenomenul este sesizabil la tot mai multe turnee majore din circuit în ultimii ani și creează, de asemenea, tensiuni, proteste și momente de intensă tensiune în rândul jucătorilor la ediția din 2026 a Mastersului de la Roma.

Nu este vorba de aclamațiile obișnuite de pe stadion sau de participarea entuziastă a publicului roman. În multe cazuri, de fapt, spectatorii din tribune sunt văzuți urmărind meciurile exclusiv pe baza pariurilor pe care le-au plasat, susținând exasperat jucătorul pe care au pariat și hărțuindu-și deschis adversarul.

Strigătele în timpul serviciului, insultele, batjocurile și încercările constante de a distrage atenția devin o constantă, atât de mult încât au un impact tangibil asupra cursului meciurilor.

Cel mai vizibil incident a avut loc în timpul meciului de deschidere de la SuperTennis Arena, între Corentin Moutet și Pablo Llamas Ruiz. A fost un meci aprig disputat, care a durat peste trei ore, dar a fost marcat și de o intemperanță constantă din tribune.

O mare parte din public l-a susținut pe jucătorul spaniol, care trecuse prin calificări și era considerat outsider, dar aclamațiile s-au transformat rapid în altceva.

Fluierăturile, insultele și zgomotul din timpul punctelor l-au deranjat în mod repetat pe Moutet, forțându-l pe arbitru să ceară liniște, în special între primul și al doilea serviciu.

Această situație confirmă că problema nu mai este o chestiune de incidente izolate. Mai mulți jucători au raportat deja un comportament similar în rundele de calificare.

După ce l-a învins pe spaniolul Landaluce în runda finală de calificare, Andrea Pellegrino s-a adresat polemic tribunelor, mimând mai întâi gestul banilor și apoi spunându-le în glumă unor spectatori să plece acasă. A fost un semn clar și a arătat cât de tensionată devenise atmosfera din tribune.

Gianluca Cadenasso, însă, a întâmpinat mai greu să gestioneze presiunea în timpul meciului său împotriva lui Thiago Tirante. Tânărul jucător genovez s-a trezit practic cu publicul împotriva sa, în ciuda faptului că se afla la Roma și împotriva unui adversar argentinian.

Acest sprijin neobișnuit a fost explicat prin prezența a numeroși pariori care pariaseră pe Tirante. Această situație a ajuns să afecteze și concentrarea italianului.

Incidentul în care l-a implicat pe Leandro Riedi a fost și mai aprins. După meciul său împotriva lui Francisco Comesana, elvețianul a avut o confruntare aprinsă cu un spectator de pe margine.

Potrivit jucătorului, fanul a continuat să-l provoace și să-l hărțuiască în timpul jocurilor sale de serviciu cu strigăte și comentarii jignitoare.

Tensiunile au escalat rapid până la punctul unei încăierări, care a fost evitată doar datorită intervenției altor spectatori și a membrilor echipei jucătorului.

Și fetele au probleme. Barbora Krejcikova și-a pierdut și ea cumpătul în timpul meciului său de pe Terenul Central. Jucătoarea cehă a fost hărțuită în mod repetat de un fan care i-a fluierat în timpul serviciului, încercând în mod clar să-i perturbe concentrarea.

După ce arbitrul a cerut liniște, Krejcikova a răspuns strigând un „Taci!”, care a devenit imediat unul dintre cele mai discutate momente din primele zile ale turneului.

Problema hărțuirii jucătorilor nu este specifică doar Romei. În ultimii ani, mai mulți jucători de tenis au raportat incidente similare la alte turnee din circuitele ATP și WTA, în special în meciuri mai puțin mediatizate și pe terenurile secundare, unde controlul mulțimii este mai dificil.

Ușurința cu care se pot face pariuri live punct cu punct astăzi a transformat unii spectatori în adevărați scandalagii în serie, dispuși să facă orice pentru a influența ritmul unui meci.