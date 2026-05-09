Sorana Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka la Roma. A trimis liderul mondial acasă și s-a calificat în optimile de finală

Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi favorită 26, s-a calificat, sâmbătă, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Roma, cu premii de 7,2 milioane de euro. Cîrstea a trecut în turul al treilea de liderul mondial, sportiva belarusă Aryna Sabalenka.

Sorana Cîrstea s-a impus cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5, în două ore şi 13 minute.

Sabalenka a avut nevoie de timeout medical în setul al treilea.

„Sunt foarte fericită. Arina nu are nevoie de nicio introducere, este numărul unu în lume. E foarte plăcut să obţin un astfel de rezultat, dar muncesc foarte mult!”, a spus Sorana Cîrstea, pe teren.

Întrebată ce o poate convinge să nu se retragă din tenis la finalul sezonului, ea a răspuns zâmbind: „Poate dacă voi câştiga acest turneu!”.

În optimi, românca o va înfrunta pe sportiva cehă Linda Noskova, numărul 13 mondial. Prin calificarea în optimi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 79.510 euro şi 120 de puncte, conform news.ro.