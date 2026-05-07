Sorana Cîrstea și-a demolat adversara la Roma. A pus mâna pe 46.080 de euro în mai puțin de o oră

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a trecut astăzi, în turul trei la turneul WTA de la Madrid, de germanca Tatjana Maria (38 de ani, 54 WTA), scor 6-2, 6-0. Meciul a durat mai puțin de o oră.

În 55 de minute, Sorana a reușit să câștige meciul, revenindu-i un premiu de 46.080 € și 65 de puncte WTA.

A fost prima partidă jucată de „Sori” pe zgura de la Roma în acest sezon, după ce în primul tur a avut liber.

În runda următoare, sportiva născută la Târgoviște va înfrunta învingătoarea partidei Sabalenka - Krejcikova.

Dacă despre bielorusă sunt puține de spus, jucătoarea din Cehia se simte excelent pe zgură. Ea a câștigat la Roland Garros în 2021.

Favorită 26, „Sori” confirmă perioada rodnică pe care o traversează în carieră: a anunțat că acesta este ultimul sezon.

Zgura este suprafața preferată a Soranei. Cel mai bun rezultat la turneele de Mare Șlem îl are la Roland Garros: sferturile de finală în 2009.