Generația Steaua 1986 și-a spus durerea în Parlament: „Recunoașterea pentru această realizare nu este încă deplină”

Echipa din 1986 a Stelei, care mâine sărbătorește 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europenie, a fost omagiată astăzi la Camera Deputaților, la invitația AUR, partid care are în conducerea un fost fotbalist, Ciprian Paraschiv, fost la Poli Iași.

Evenimentul a fost pus la cale de Comisia pentru tineret și sport din Camera Deputaților, condusă de Paraschiv. Și președintele partidului, George Simion, a ținut un discurs.

Gabi Balint, care a marcat de la 11 metri acum 4 decenii, a solicitat indemnizații de merit pentru toți componenții Stelei '86, un of mai vechi al lui și al colegilor.

Fostul atacant Gabi Balint a luat cuvântul și a citit o scrisoare redactată dinainte. Se solicită ca toți componenții echipei de atunci să primească de la stat indemnizații de merit, de care se bucură în prezent doar Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu și Mihail Majearu.

„Este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi”

„Mulțumim pentru onoarea de a ne primi aici. Astăzi, la 40 de ani de la momentul în care o echipă românească scria istorie în Europa, ne aflăm aici cu recunoștință pentru invitația de a celebra împreună acea victorie. În 1986 nu am fost doar niște jucători pe teren, am fost o echipă, am fost bucuria și mândria unei țări întregi, trăite în același timp de milioane de români.

În acel moment, nu existau diferențe între noi, nume mari, importante sau mai puțin importante. Exista o singură echipă, un singur drum și o singură victorie. Astăzi, după 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată, dar simțim, în același timp, că această recunoaștere nu este încă deplină.

O parte dintre colegii noștri beneficiază deja de indemnizația de merit acordată de statul român, un gest firesc pe care-l respectăm și salutăm. Pentru ceilalți, însă, deși parte a aceleiași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită.

Înțelegem regulile și limitele existente, înțelegem că există proceduri, dar credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură, pentru că o victorie realizată împreună nu poate fi recunoscută doar pe jumătate. Nu cerem privilegii, tratament special; ne dorim doar ca această recunoaștere să fie dusă până la capăt, în mod firesc și drept.

Astăzi, în fața dumneavoastră, vă adresăm această rugăminte cu respect și cu încrederea că veți găsi soluția prin care această pagină importantă din istoria sportului românesc să fie închisă așa cum se cuvine. Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi. Mulțumim!”.

Gabi Balint a creat și o melodie pentru acest moment cu ajutorul inteligenței artificiale. La eveniment a sosit, cu ceva întârziere, și Anghel Iordănescu (campion european în dublă calitate, antrenor secund și jucător), precizând că a întârziat pentru că s-a rătăcit prin clădire. Fost parlamentar, Tata Puiu a glumit spunând că era obișnuit cu o altă parte a clădirii, cea rezervată Senatului.