Incredibil! Un nou caz de dopaj! Diana Ignat, baschetbalistă, a fost depistată pozitiv

La doar o zi după ce floretista Diana Boldor a fost depistată pozitiv, o nouă sportivă a primit o astfel de veste. În vârstă de doar 20 de ani, baschetbalista Diana Igant Kleeman a fost prinsă că a folosit ostarină, substanța pe care a luat-o și sportiva de la CSA Steaua.

Un nou caz de dopaj a apărut în sportul românesc, după cele ale tenismenei Simona Halep și scrimerei Maria Boldor. De data aceasta cea care a fost testată pozitiv este baschetbalista Diana Ignat Kleeman. „Eram la antrenament la Târgoviște, la sală erau și oficiali ai Federației Române de Baschet. Am văzut că se uită așa, mai ciudat, la mine, credeam că e vorba de o convocare la lotul național, însă la finalul antrenamentului a venit bomba! Președintele clubului m-a întrebat dacă am citit emailul, unde era anunțul făcut”, a spus Diana Ignat, potrivit Ziarul Unirea.

Baschetbalista a fost suspendată în data de 20 decembrie 2022 de către ANAD și a așteptat până de curând rezultatul probei B. Din păcate pentru sportivă, al doilea rezultat a ieșit tot pozitiv în data de 20 ianuarie, iar motivarea a primit-o în data de 26 ianuarie.

„Nu am luat nimic, nici pastile de slăbit, nici altceva pentru masă musculară. Eu, prin conformație am o costituție solidă. Singurele medicamente au fost Advil și Septosol, pentru menstruație și răceală”, a precizat baschetbalista.

Diana Igant riscă până la 4 ani de suspendare

După ce a fost depistată pozitiv cu ostarină, Diana Ignat riscă o suspendare de 4 ani, însă dacă își va recunoaște nevinovăția, aceasta va primi o sentință de 3 ani. Mai mult, baschetbalista în vârstă de 20 de ani va putea să meargă în instanță pentru a se apăra, ea putând să apeleze la organismele internaționale, dar costurile sunt unele foarte mari.

„Am fost într-o video-conferință cu reprezentanți ai Ministerului Sportului și ai Agenției ANAD. Mi s-au explicat pașii care trebuie să-i urmez. Este un coșmar, nici nu știu ce să fac ca să-mi dovedesc nevinovăția”, a mai spus Diana Ignat pentru Ziarul Unirea.

Albaiulianca Diana Ignat-Kleemann a fost campioană națională universitară în 2022 și pentru al doilea an consecutiv vicecampioană națională cu CSM Târgoviște Under 20. Descoperită în orașul natal de antrenorul Valentin Urian, Diana a început sportul sub panou la LPS Alba Iulia, a debutat la 15 ani pe prima scenă pentru CSU Alba Iulia, și încă de la vârste fragede a fost convocată mereu în reprezentativa României la diferite categorii de vârstă, de la Under 15 și până la Under 20.