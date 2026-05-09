În vârstă de 20 de ani, și-a eliminat prematur idolul fără emoții. Novak Djokovic, OUT de la Roma în turul 2, după un meci epuizant cu locul #79

Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP) a părăsit încă din turul secund competiția de la Italian Open, după înfrângerea suferită în fața lui Dino Prizmic (20 de ani, locul 79 ATP), scor 6-2, 2-6, 4-6.

Deși a avut un început de sezon solid și a disputat finala la Australian Open, fostul lider mondial nu a mai reușit să confirme așteptările în ultimele turnee, iar aventura de la Foro Italico s-a încheiat rapid și neașteptat.

Început dezastruos pentru sârb, în setul al doilea

Novak Djokovic a început foarte bine meciul și a controlat primul set încă din primele minute. Sârbul și-a făcut jocul fără probleme, iar după un început echilibrat a reușit să preia total inițiativa. Chiar dacă Dino Prizmic a salvat o minge importantă la scorul de 2-2, Djokovic a continuat să pună presiune și a câștigat apoi mai multe game-uri consecutive, închizând setul cu 6-2.

În partea a doua a meciului, lucrurile s-au schimbat complet. Novak Djokovic a început slab și s-a văzut rapid condus cu 4-0 de tânărul croat. De această dată, Prizmic a fost cel care a controlat jocul, iar Djokovic nu a mai găsit soluții pentru a reveni. Croatul a profitat de momentul bun și a egalat situația la seturi după un nou 6-2.

The moment he’s always dreamed of 🥹Dino Prizmic serves up an ace to complete the 2-6, 6-2, 6-4 upset of his idol Novak Djokovic!#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/TV1EPG5CYz — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 8, 2026

Croatul și-a învins idolul

În setul decisiv, Novak Djokovic și Dino Prizmic au mers cap la cap până la scorul de 2-2, însă momentul cheie a venit atunci când tânărul croat a reușit break-ul, după ce a condus 40-15 pe serviciul adversarului.

De acolo, Prizmic a gestionat foarte bine finalul de meci, și-a câștigat constant game-urile pe propriul serviciu și a închis setul cu 6-4, obținând astfel victoria.

Dino Prizmic signs the camera after beating Novak Djokovic in Rome:“Nole it was a pleasure” ❤️ pic.twitter.com/smhkADZCDV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 8, 2026

„A jucat incredibil. Îi pot un mare respect!”

Pentru el a fost un succes important, fiind prima dată când îl învinge pe Novak Djokovic în cea de-a doua lor confruntare directă, moment pe care l-a trăit cu o mare satisfacție, având în vedere că îl consideră un idol.

„Acum vreau doar să spun că îi port un mare respect lui Novak. Este idolul meu. A fost cu siguranță un meci grozav din partea mea astăzi. Am jucat incredibil. Vreau doar să rămân concentrat și să fiu pregătit pentru următorul.

În primul set a jucat incredibil. Am zis: «Ok, voi încerca să schimb ceva». A funcționat. Dar cu siguranță a jucat foarte, foarte incredibil în primul set și la sfârșitul celui de-al doilea. Am încercat să-mi găsesc jocul și am reușit!”, a admis Prizmic, la finalul partidei.