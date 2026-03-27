Se schimbă strategia lui Djokovic? După Miami, sârbul s-a retras și de la Monte Carlo. Și-a regândit calendarul pentru 2026

Novak Djokovic, 38 de ani și locul 3 în clasamentul ATP, a anunțat că nu va lua parte la turneul de la Monte Carlo, deși inițial figura pe lista de participanți și își exprimase dorința de a concura în Principat.

După finala de la Australian Open, sârbul nu a mai reușit să mențină același ritm la Indian Wells, unde a fost eliminat de Jack Draper, și a renunțat ulterior și la Miami Open, deja ajuns în fazele finale.

Decizia de a lipsi de la Monte Carlo sugerează o schimbare de strategie pentru sezonul de zgură, Djokovic urmând să pună accent mai mare pe turneele pe iarbă, în special Wimbledon, unde și-a declarat recent dorința de a câștiga încă un titlu de Grand Slam înainte de a încheia cariera.

Chiar dacă era de așteptat să înceapă devreme pregătirea pentru sezonul de zgură, absența sa de la primul turneu ATP 1.000 pe această suprafață arată că prioritățile sale pentru 2026 sunt altele.

Deși Djokovic a cucerit de două ori titlul la Monte Carlo și părea aproape sigur că va participa, datorită relațiilor bune cu organizatorii și a perioadelor în care a locuit în Principat, prezența sa rămâne incertă și la turneele de la Madrid și Roma, ultimele competiții importante înainte de Roland Garros.

Ediția din 2026 a turneului Rolex Monte-Carlo Masters este programată între 4 și 12 aprilie.