Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Se schimbă strategia lui Djokovic? După Miami, sârbul s-a retras și de la Monte Carlo. Și-a regândit calendarul pentru 2026

Novak Djokovic, 38 de ani și locul 3 în clasamentul ATP, a anunțat că nu va lua parte la turneul de la Monte Carlo, deși inițial figura pe lista de participanți și își exprimase dorința de a concura în Principat.

Novak Djokovic s-a retras din cadrul turneului de la Monte Carlos Foto/Getty
După finala de la Australian Open, sârbul nu a mai reușit să mențină același ritm la Indian Wells, unde a fost eliminat de Jack Draper, și a renunțat ulterior și la Miami Open, deja ajuns în fazele finale.

Decizia de a lipsi de la Monte Carlo sugerează o schimbare de strategie pentru sezonul de zgură, Djokovic urmând să pună accent mai mare pe turneele pe iarbă, în special Wimbledon, unde și-a declarat recent dorința de a câștiga încă un titlu de Grand Slam înainte de a încheia cariera.

🇲🇨❌🇷🇸 Novak Djokovic withdraws from the 2026 Monte-Carlo Masters pic.twitter.com/k7A9x9FqpC

— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 27, 2026

Chiar dacă era de așteptat să înceapă devreme pregătirea pentru sezonul de zgură, absența sa de la primul turneu ATP 1.000 pe această suprafață arată că prioritățile sale pentru 2026 sunt altele.

Deși Djokovic a cucerit de două ori titlul la Monte Carlo și părea aproape sigur că va participa, datorită relațiilor bune cu organizatorii și a perioadelor în care a locuit în Principat, prezența sa rămâne incertă și la turneele de la Madrid și Roma, ultimele competiții importante înainte de Roland Garros.

Ediția din 2026 a turneului Rolex Monte-Carlo Masters este programată între 4 și 12 aprilie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
digi24.ro
image
Ce a pățit șoferul din Brăila care a fost filmat deplasându-se greu, într-un baston, înainte de a urca în mașina
stirileprotv.ro
image
Ireal cât costă un cozonac în Mega Image. Reacția APC România: „De Paște vom avea prețuri de coșmar”
gandul.ro
image
România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din contractele de vaccinuri anti-COVID
mediafax.ro
image
Giovanni Becali distruge naționala lui Mircea Lucescu: „Ne-am dus în Turcia ca mielul la tăiere!”
fanatik.ro
image
Cum au schimbat aplicațiile de întâlniri modul în care oamenii formează relații. Denisa Stancioiu, psihoterapeut: „Trăim cu iluzia unei piețe infinite”
libertatea.ro
image
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
O femeie care lua bani de la Casa de Pensii pe motiv că era prea bolnavă ca să iasă din casă a fost prinsă în tiroliană, în Mexic
antena3.ro
image
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
observatornews.ro
image
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
cancan.ro
image
Formula de recalculare a pensiei a fost pe masa judecătorilor CCR. Decizia, o jignire la adresa pensionarilor
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Reguli noi de astăzi pentru șoferii români cu permisul suspendat. Ce prevede noul Cod Rutier
playtech.ro
image
Câți bani trebuie să plătească la gaze Florin Prunea. Fostul concurent de la Desafio a rămas șocat când a văzut factura
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un polițist de 38 de ani, șef de post în Timiș, a fost găsit fără viață în spatele unui cimitir. Primele ipoteze
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Iarna se întoarce. Se depune strat de zăpadă, fenomene extreme şi la Bucureşti. Alertă de Florii şi de Paşte
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, dezlănțuit după Turcia – România: „Vrem să batem cu ăsta? Nu ți-e rușine, porcovane?”
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Andreea Marin și Dan Alexa, împreună la Parlamentul European. Sănătatea mintală a copiilor în era digitală, în centrul unei dezbateri la Bruxelles
actualitate.net
image
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
click.ro
image
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
click.ro
image
Ce i-au transmis românii Cristinei Șișcanu, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi!”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
girl completing homemade cupcakes jpg
Răsfăț dulce în zilele de post: 5 idei de deserturi economice și rapide pentru familia ta
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
