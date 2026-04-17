Novak Djokovic s-a retras! Anunț de ultim moment din partea sârbului, înainte de Madrid

Novak Djokovic nu va lua startul la ediția din acest an a turneului de la Madrid, după ce a decis să se retragă din cauza unor probleme medicale, au transmis organizatorii competiției.

Fostul lider mondial nu a mai evoluat de la turneul din martie de la Indian Wells și a lipsit și de la Miami, fiind afectat de o accidentare la umărul drept, care l-a împiedicat să revină în circuit.

Tenismenul sârb a confirmat personal decizia într-un mesaj public, în care a explicat că procesul de recuperare continuă și că speră să revină cât mai curând pe teren: „Din păcate, nu voi putea concura la Madrid în acest an. Îmi continui recuperarea pentru a reveni cât mai curând!”.

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

De-a lungul carierei, Djokovic a avut performanțe importante la Madrid, unde a câștigat titlul de trei ori, ultima dată în 2019. În sezonul actual, el are un parcurs de 7 victorii și 2 înfrângeri, inclusiv o finală la Australian Open.

Următorul turneu la care ar putea reveni este cel de la Roma, Internazionali BNL d'Italia, programat la începutul lunii mai, între 6 și 17.