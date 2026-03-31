După ce a abandonat Serbia și s-a mutat în Grecia, Djokovic a „adoptat” o altă țară. „Nole”, conectat la „tuneluri energetice” din Visoko

Printre cei 9.000 de spectatori ca se vor afla pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica se va afla și tenismenul Novak Djokovic, pentru a asista astă-seară, de la ora 21:45, la meciul Bosnia - Italia, finala barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal. Deși iubește Italia, sportivul va susține Bosnia.

Numărul 4 mondial, proaspăt după retragerea oficială de la Monte Carlo, a aterizat la Sarajevo și va urmări în direct meciul Bosnia-Italia. De la prietenia cu Dzeko până la „piramidele energetice”, campionul care a abandonat Serbia pentru a se muta în Grecia are numeroase legături cu țara balcanică.

Un invitat special va fi în tribune pentru Bosnia-Italia: Novak Djokovic, cel care s-a mutat din Serbia natală în Grecia. Pentru meciul de la Zenica, fostul număr 1 mondial este așteptat să se numere printre cei aproximativ 9.000 de spectatori așteptați pe stadion.

Proaspăt retras oficial de la Monte Carlo Masters 1000, Djokovic a ajuns ieri dimineață la Sarajevo și este așteptat să asiste în direct la meciul astăzi. Potrivit portalului bosniac Klix.ba, vizita sa pare orice altceva decât una neutră: totul sugerează că va susține Bosnia.

Indiciile privind susținerea sa sunt numeroase. Primul a venit pe rețelele de socializare, unde în ultimele zile, Djokovic l-a felicitat pe Edin Dzeko pentru victoria împotriva Țării Galilor. „Bravo Edin”, a scris sârbul, însoțind mesajul cu un emoji în formă de diamant. Un gest care a stârnit imediat entuziasmul fanilor locali.

Al doilea element se referă la o legătură bine stabilită între campionul sârb și Bosnia. Djokovic frecventează de mult timp situl arheologic Visoko, cunoscut pentru așa-numitele „Piramide ale Soarelui”, un complex care - conform unor teorii - este caracterizat prin „tuneluri energetice” unice.

Chiar jucătorul de tenis a declarat în repetate rânduri că obține beneficii fizice de pe urma acestora, în special în ceea ce privește oxigenarea și recuperarea atletică. Nu este o coincidență faptul că a contribuit și la dezvoltarea facilităților sportive din acea zonă, inclusiv a mai multor terenuri de tenis.

Baraje pentru Mondial - zona Europa

Marți

Bosnia și Herțegovina - Italia 21:45

Cehia - Danemarca 21:45

Kosovo - Turcia 21:45

Suedia - Polonia 21:45