În cupele europene, România pune Ungaria cu botul pe labe de 47 de ani. CFR Cluj, obligată să nu strice palmaresul

În ultimii zeci de ani, România a dominat Ungaria în confruntările din cupele europene, iar CFR Cluj are mâine ocazia să prelungească tradiția favorabilă.

După un 0-0 dezamăgitor în tur, CFR Cluj, deținătoarea Cupei României, are șansa calificării în turul doi preliminar al Ligii Europa la fotbal. Evoluează mâine seară (ora 20.30, Digi și Prima), în Gruia, cu Paksi, din Ungaria.

Poli Timișoara, eliminată de MTK

Echipele românești nu au mai pierdut din 1978 încoace o dublă eliminatorie cu un club din Ungaria. Iar pentru al doilea sezon consecutiv, o echipă românească înfruntă Paksi în Europa League. În urmă cu un an, Corvinul Hunedoara, formație din Liga a 2-a, îi elimina pe maghiari cu 4-2 la general.

Paksi - CFR va fi a 11-a dublă europeană la nivel de cluburi între Ungaria și România. Vecinii noștri au avut câștig de cauză în 4 rânduri, noi de 6 ori. Dar maghiarii nu ne-au mai bătut într-o confruntare eliminatorie de 47 de ani. Mai exact, de la ediția Cupei UEFA '78-'79, când Poli Timișoara ceda în fața celor de la Honved Budapesta, după ce anterior bănățenii o eliminaseră din competiție pe MTK.

Au urmat trei „duble” între Steaua/FCSB și echipe din Budapesta, tranșate de fiecare dată de „roș-albaștri”. Cel mai recent, Universitatea Craiova și, desigur, Corvinul Hunedoara au eliminat echipe din Ungaria.

„Bursucul”, sub presiune

La fel ca și FCSB, umilită aseară în Andorra, CFR are o perioadă grea. Jocul nu convinge, rezultatele sunt chinuite. Doar că, pe deasupra, gruparea din Gruia are și probleme financiare. Întârzierile la salarii sunt de câte două luni. Echipa vine după un succes tras de păr în Superligă. A fost o victorie cu emoții contra Unirii Slobozia, scor 2-1 (1-1), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa inaugurală a campionatului.

Formația din Gruia trebuie să descurce fără golgheterul Louis Munteanu (23 de ani), pe care conducerea încearcă să-l vândă la un club din străinătate. Dan Petrescu (57 de ani) simte presiunea și este pe cale să explodeze. „Bursucul” a fost extrem de deranjat de atitudinea fanilor care îi contestă de jucătorii săi. CFR Cluj a avut un start complicat de sezon. A pierdut Supercupa (1-2 cu FCSB), a remizat cu Paksi (0-0).

Calificarea este socotită „vitală”

„Așa se pune presiune. A fost mult stres și cred că asta i-a afectat pe jucători. Le-am zis că trebuie să se adapteze repede și să intre rapid în formă, că altfel vor fi probleme. Așa a fost mereu aici. Asta e realitatea. Nu cunoașteți? Nu știți presiunea pusă pe mine anul trecut? Așa se întâmplă aici. Nu apreciază nimeni! Se uită ce ai făcut. Eu m-aș bucura dacă cei din galerie ar încuraja echipa timp de 90 de minute. Vreau să cânte și să ne ajute. Iar la final, să huiduie sau să aplaude. Din păcate, prea devreme se intră în criză. Nu înțeleg. Venim să încurajăm echipa sau ce? Hai să încurajăm echipa, tată! Dacă vreți! Dacă nu, atunci e problema voastră”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Tehnicianul și-a adus aminte de prestația din Ungaria: „Am jucat mult mai bine și am plecat cu 0-0 acasă, acum nu am jucat la fel de bine și am obținut victoria. Jucăm din trei în trei zile, schimbăm toată echipa, sunt jucători noi, ăsta este lotul, în continuare va merge la fel. Acum, joi, trebuie să ne calificăm, e vital pentru noi și pentru club”.