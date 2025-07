CFR Cluj nu se descurcă nici în Europa fără Louis Munteanu. Atacantul ar fi în clinciuri cu conducerea

CFR Cluj și echipa maghiară Paksi FC au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, pe Paksi FC Stadion din Paks, în prima manșă a turului întâi al Europa League la fotbal. „Returul” de la Cluj se va juca peste o săptămână.

„Ne-a lipsit golul, să băgăm mingea în poartă. Nu vreau să vorbesc cât de important este Louis Munteanu, dar asta este. Cu puțin noroc, puteam să dăm gol. Bine că n-am luat gol”, a declarat la final Dan Petrescu.

Revenit de la naționala de tineret, atacantul ar fi fost odihnit, dar ar avea și o problemă administrativă, nefiind plătit de câteva luni, potrivit surselor Digi Sport, motiv pentru care n-ar fi dorit să joace. Președintele clubului, Cristi Balaj, neagă un conflict între vedeta echipei și conducere. O altă posibilă explicație ar fi faptul că Munteanu este menajat ca să nu se accidenteze, fiind dorit de cluburi din străinătate.

Plecată cu coada-ntre picioare de la București, unde sâmbătă a pierdut Supercupa României în fața campioanei FCSB, deținătoarea Cupei României, CFR Cluj, a avut șansa reabilitării în cupele europene. N-a fructificat-o, arătând lacune.

Zoltan Szondi, președintele echipei Csikszereda - nou-promovată în Superligă, a vorbit despre „dubla” pe care CFR o are în față, în contextul în care formația sa a jucat un amical cu Paksi (câștigat cu 2-0).

„Deși proprietarul de la Paksi mi-e prieten, eu vă spun că CFR are 90% șanse să se califice. Cunoscând CFR-ul, eu zic că au 90% șanse și Paksi 10%. Paksi încă nu e la parametrii tactici ca să aibă șansă reală, adică asta am văzut eu la acest meci. Nu vreau să mă arunc, am văzut un meci de 120 de minute, dar eu vorbesc din ce am văzut", a declarat președintele celor de la Csikszereda.

Clienta românilor

Paksi nu este străină de fotbalul din România. Câștigătoarea Cupei Ungariei s-a întâlnit în sezonul 2024/2025 cu Corvinul în primul tur din preliminariile Europa League. Atunci, hunedorenii au produs surpriza și i-au eliminat pe maghiari cu 4-2 la general. Întreg lotul lui Paksi FC este cotat la 9,48 milioane de euro, mult sub cota de piață a celor de la CFR Cluj, care este de 25,28 de milioane de euro. Astfel, ardelenii pornesc cu prima șansă în această dublă manșă. Paksi a terminat pe locul 3 în campionatul Ungariei în sezonul precedent, cu 57 de puncte, la distanță de 12 puncte față de campioana Ferencvaros. Clubul Paksi a fost înființat în 1952 și are trei trofee în palmares. Este vorba de Cupa Ligii Ungariei din sezonul 2010/2011 și două Cupe ale Ungariei, câștigate în sezoanele 2023/2024 și 2024/2025. În sezonul 2010-2011, Paksi a încheiat campionatul Ungariei pe locul 2 și a evoluat pentru prima dată în tururile preliminare din Europa League. Începând din sezonul 2006/2007, Paksi a evoluat doar în prima ligă din Ungaria. România n-a mai pierdut o „dublă” europeană contra unei grupări din Ungaria din 1978.

Lacunele „feroviarilor”

Fostul atacant de la CFR, Cristi Bud (40 de ani), 31 de goluri în 97 de meciuri pentru echipă, a radiografiat atacanții „feroviarilor” care au evoluat sâmbătă în Ghencea. După Supercupă, Bud a fost cel mai vehement referitor la Virgiliu Postolachi, titularizat de Dan Petrescu, în contextul în care Louis Munteanu nu a fost disponibil: „Nu, nu mi-a plăcut deloc de Postolachi în meciul cu FCSB. Nu a câștigat niciun duel, nu a ținut de mingi, nu a deviat baloanele, cum îi place lui Dan Petrescu să facă un atacant. Lui Petrescu îi plac atacanții care câștigă duelurile aeriene, care țin de minge. Postolachi nu le-a permis mijlocașilor să vină din linia a doua, pentru că nu a ținut de minge. Nu a scos faulturi pentru a produce centrări, lovituri libere. Nu mi-a plăcut deloc Postolachi”. Postolachi a marcat 5 goluri la CFR, în 38 de meciuri oficiale. În Supercupa pierdută de CFR a debutat noul atacant al „feroviarilor”, Marko Gjorgjievski. Macedoneanul l-a înlocuit chiar pe Postolachi, în minutul 78. „Gjorgjievski, cât a jucat, a avut un prim duel câștigat, apoi a mai avut o minge în lateral de care a ținut foarte bine. Prea puțin pentru a-l evalua totuși. Aș vrea să-l văd mai mult în meciurile următoare”, a precizat Bud. „Mai trebuie întăriri la CFR Cluj. Trebuie încă un fundaș central, un fundaș dreapta...”, a mai precizat acesta pentru GSP.

Craiova și „U” Cluj încep mai târziu

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, calificate în Conference League ca urmarea a clasării fruntașe din Superligă, nu vor intra în competiția europeană în această săptămână, fiind calificate în turul doi preliminar al UEFA Conference League, unde își cunosc deja adversarii. Universitatea Craiova va juca contra celor de la FK Sarajevo, în timp ce „U” Cluj se va confrunta pe Ararat-Armenia. Ambele formații vor juca în deplasare în prima manșă, pe 24 iulie, în timp ce „returul” este pe 31 iulie. În Liga Europa joacă astăzi și Legia Varșovia, antrenată de fostul selecționer al României, Edy Iordănescu, fost și pe banca formației CFR Cluj. Trupa poloneză are meci cu Aktobe (Kazahstan).