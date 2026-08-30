 Ilie Bolojan, mesaj după performanța istorică a canotoarelor la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan, mesaj după performanța istorică a canotoarelor la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”

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Premierul interimar Ilie Bolojan le-a felicitat pe sportivele românce pentru rezultatele obținute la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam. Șeful Guvernului a evidențiat performanța echipajului feminin de 8+1, care a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record mondial. România a obținut aurul și în proba de 8+1 mixt, disputată în ultima cursă a competiției.

România a cucerit a doua medalie de aur la Campionatul Mondial de canotaj.
România a cucerit a doua medalie de aur la Campionatul Mondial de canotaj. Foto: Federația Română de Canotaj

Bolojan a declarat că rezultatele sunt rodul anilor de muncă, disciplină și sacrificii.

„În spatele acestor câteva minute extraordinare sunt ani de muncă, disciplină, sacrificii și încredere unii în ceilalți. O echipă adevărată, în care fiecare trage pentru toți”, a transmis premierul.

Premierul le-a adresat felicitări sportivilor și antrenorilor, precum și tuturor celor care i-au susținut.

„Ați dus România pe primul loc în lume. Și ne-ați făcut o mare bucurie”, a mai scris Ilie Bolojan.

Barca feminină de 8+1 a României a câștigat titlul mondial la Amsterdam și a bătut un nou record

România a cucerit a doua medalie de aur la Campionatul Mondial de canotaj de la Amsterdam (Olanda), în proba feminină de 8+1. Fetele noastre au fost cronometrate în 5:51,88, ceea ce reprezintă și un record mondial.

Spre deosebire de zilele trecute, când condițiile meteo (vântul în rafale, mai ales) au afectat competiția, astăzi a fost vreme bună pe canalul Bosbaan din Pădurea Amsterdam.

Barca noastră a avut un start în forță în proba feminină de 8+1, iar la jumătatea cursei a fost prima, fiind cronometrată în 2:55,38. 

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