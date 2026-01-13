Gino Iorgulescu îl prezintă pe fiul său ca pe o persoană fără discernământ. Mario declarase că a vrut să-și ia zilele

După interviu dat de fiul său - Mario (30 de ani) din Italia, în care susține că a fost la un pas de sinucidere, Gino Iorgulescu (68 de ani) reacționează. Mario este căutat internațional, după ce a fost condamnat la 8 ani de închisoare în România.

Președintele LPF a precizat, potrivit gandul.ro că, la momentul realizării interviului, Mario Iorgulescu ar fi părăsit fără încunviințarea cuiva clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere medicală.

Oficialul susține teoria îmbrățișată și de avocați, care invocă probleme de ordin mintal pentru refuzul de a fi extrădat în România, unde este judecat pentru omor din culpă.

„Menționez că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide”, susține Gino Iorgulescu, într-un comunicat.

Gino Iorgulescu mai afirmă că fiul său este o persoană cu dizabilități „care are dreptul fundamental la demnitate, viață privată și protecție împotriva stigmatizării”.

În prezent, Mario Iorgulescu este căutat de autoritățile române, după ce Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei, în urma condamnării sale la 8 ani de închisoare.