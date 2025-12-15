Loți Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi. Alegerile „Regelui” l-au băgat complet în ceață

Campion în Portugalia cu Sporting Lisabona și în Belgia cu Standard Liege, antrenorul român de origine maghiară Loți Boloni (72 de ani), liber de contract de la sfârșitul lunii iulie 2024, și-a dat cu părerea despre traseul lui Gică Hagi.

Deși nu s-a înțeles prea bine cu Dan Petrescu (57 de ani) la națională, forțând promovarea lui Cosmin Contra (50 de an), tehnicianul consideră că „Bursucul” a avut o carieră constistentă în străinătate, jucând pe la toate echipele pe la care a trecut.

Asta spre deosebire de Gică Hagi (60 de ani), care a fost nevoit să plece de la Real Madrid și de la Barcelona. Pe Loți îl nedumeresc plecările lui Hagi de la Real și de la Barcelona. După Madrid s-a dus la Brescia, în Serie B, mutare despre care decarul naționalei a spus că a fost un succes, pregătindu-se exemplar pentru un Mondial de vis sub comanda lui Mircea Lucescu.

„Ceea ce este deranjant la Hagi, cu care sunt în relații deosebit de bune, este că pleacă și de la Real Madrid, și de la Barcelona. Și pleacă în Divizia B, în Italia!

După părerea mea, jucătorul care a făcut în afară cariera cea mai bună este Dan Petrescu. A fost titular pe oriunde a jucat, în Italia și apoi în Anglia”, a spus Boloni.

El a dezvăluit că a fost sunat de MM Stoica pentru a fi numit antrenor la FCSB. „Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat odată, dar, cum să spun?

Deja era Gigi Becali, cu care știți că nu am neapărat un contact pozitiv. Totuși, pe mine asta nu m-ar deranja, ca să pot să lucrez, mi-aș fi creat anumite condiții, indiferent ce se întâmplă în tribună sau pe telefoane, eu aș fi putut să lucrez cu treburile astea, în asemenea condiții.

În acea perioadă Stoica m-a sunat, echipa încă se numea Steaua, era demult. Marca încă nu se pierduse, de fapt nici nu știu cui aparține, dar nu are importanță.

Răspunsul trebuia să îl dau, tipic românesc, poimâine. Iar eu, ca să mă duc la Steaua (n.r. FCSB), ar fi trebuit să mă asigur din mai multe locuri, ca să fie clar ce se întâmplă acolo, când vin sau când trebuie să plec.

Cred că eram în țările arabe (n.r. - când a primit telefonul). Nu-mi amintesc exact. Eu am făcut odată o greșeală urâtă față de MM Stoica, i-am cerut scuze pentru treaba asta. De atunci nu avem relații deosebite, dar respect reciproc. A fost înaintea acestui lucru.

După aceea eu nu am mai primit niciun telefon. Mi se vorbea de Craiova…Păi, nu am ajuns până acolo, pentru că a treia zi deja era anunțat noul antrenor. Iar eu, ardelean fiind, am mestecat bine vinul, nu doream să am probleme. Aud că e greu să lucrezi cu Gigi Becali. Nici cu mine nu e ușor”, a declarat Ladislau Boloni potrivit iamsport.ro.

Boloni a fost și selecționerul naționalei României în perioada iulie 2000 - iunie 2001 (13 meciuri: 8 victorii, două remize și trei eșecuri). De aici a plecat la Sporting Lisabona, unde l-a scos pe Cristiano Ronaldo.