Ianis Hagi și Maria, fiica lui Gică Popescu, au lansat un brand de ochelari de soare. „Eu cu numele, ea cu viziunea”

Ianis Hagi şi fiica lui Gheorghe Popescu, Maria, şi-au lansat sâmbătă, la Bucureşti, un brand de ochelari de soare, denumit „Imeyewear”, care se pot deja achiziţiona online de către doritori.

Gică Hagi și Gică Popescu nu au lipsit de la evenimentul care a avut loc pe Calea Victoriei, în zona Athenee Palace. Alături de ei au mai participat și foștii colegi din „Generația de Aur” Adrian Ilie și Florin Răducioiu.

Preţurile ochelarilor variază între 550 şi 750 de lei, în funcție de model.

„E o tradiție de familie. Am creat i’m eyewear pentru că ne doream ceva care să ne reprezinte – un design curat, o identitate puternică şi un aspect cool. Scopul nostru este să oferim modele care să pară naturale, dar elegante. Concepute pentru a se potrivi oricui şi oricărui stil, ramele noastre sunt create pentru a deveni parte din look-ul tău de zi cu zi. De la modele de bază pentru fiecare zi la rame care fac diferenţa. Acesta este un proiect construit din instinct, nopţi târzii şi multe discuţii. Ne pasă de fiecare detaliu şi de fiecare persoană care poartă o pereche. Mulţumim că te-ai alăturat echipei noastre. — Maria & Ianis", este mesajul celor doi, postat pe site-ul brandului.

Întrebat de ce ochelari, Ianis Hagi a răspuns: „Nu ne-am trezit cu ideea ieri. Ne leagă foarte mult, din copilărie. Avem povești împreună despre ochelari. Am crescut mereu cu ochelari în mână. Am ajuns azi să punem pe picioare primul nostru brand după o muncă de 3 ani și jumătate”.

„Eu am venit cu numele, ea cu viziunea. Ne-am combinat imaginația, creativitatea și am ajuns în punctul de azi în care am dat drumul la brand”, a mai adăugat el, susținând și că lui Gheorghe Hagi i-a recomandat toate modelele.

„Oricum le avem acasă, oricum știe. Am prezentat familiei proiectul, am ținut cumva și perechile pentru familie. A fost de acord, da (n.r. Gică Hagi)”, a mai spus Ianis Hagi.

Rămas fără echipă după ce Rangers nu i-a mai propus prelungirea contractului, Ianis Hagi, unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale, și-a mandatat echipa de agenți să-i găsească o echipă la care să joace din sezonul viitor,

„Sunt jucător liber de contract, este normal să primim telefoane. Puteți să întrebați mai direct pe impresari. (...) Știu ce vreau de la viață și aștept. Îmi doresc să progresez, să joc la cel mai înalt nivel”, a mai spus acesta, la lansarea brand-ului de ochelari.