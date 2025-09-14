Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. Ce părere și-au făcut turcii și ce notă a primit internaționalul român

Alanyaspor, cu Ianis Hagi aflat la debut, a reușit să se impună în fața celor de la Konyaspor, scor 2-1, în deplasare, o victorie obținută în runda a cinea din campionatul Turciei.

Joao Pereira a alez să înceapă partida cu fundașul Umit Akdag titular, iar internaționalul român a fost introdus în teren în minutul 66 și a evoluat oficial după aproximativ patru luni de zile în care s-a antrenat sub comanda tatălui său, Giă Hagi, la Farul Constanța.

Oaspeții au deschis scorul sâmbătă seară, prin Uchenna Ogundu, pe la jumătatea primei reprize de joc. Enis Bardhi a egalat în minutul 51.

Alanyaspor a înscris golul decisiv al partidei prin Maestro, din pasa lui Ogundu, în minutul 79. La Konyaspor și-a făcut simțită prezența în teren și Marius Ștefănescu, din minutul 83.

Cele două grupări se află, în prezent, la egalitate de puncte în ierarhia din SuperLig (7), diferența făcându-se la golaveraj. Alanyaspor este pe locul șapte în clasament, iar Konyaspor pe cinci.

Joao Pereira: „Jucătorii care au intrat de pe bancă au contribuit foarte mult!”

„Dacă nu jucăm întotdeauna la capacitate maximă, este foarte dificil să câștigăm. Este un campionat foarte dificil.

Cred că a fost un meci foarte bun pentru ambele echipe. Am jucat foarte bine, mai ales în primele 30-35 de minute, până când am marcat. Ambele echipe au creat ocazii excelente

Ceea ce este important pentru noi este că jucătorii noștri care au intrat de pe bancă au contribuit foarte mult și au înțeles asta, pentru că fiecare jucător din echipa noastră este important pentru noi. Au intrat și au contribuit foarte bine.

Trebuie să continuăm să muncim din greu. Toată lumea trebuie să dea 100% din potențialul său. Nu voi accepta niciodată mai puțin de 100%!”, a spus Pereira, citat de presa din Turcia.

Cifrele lui Ianis Hagi la debutul pentru Alanyaspor

În urma evoluției sale, Ianis Hagi a fost notat cu 4 de către turcii de la Lider Gazete.

La debutul său în tricoul celor de la Alanyaspor, Ianis Hagi a bifat:

- 31 de minute jucate

- 10 atingeri de balon

- 3/5 pase precise

- 0 șuturi pe poartă

- 1 șut pe lângă poartă

- 0 driblinguri încercate

- 2/3 dueluri la sol câștigate

- 2/3 dueluri aeriene câștigate

- a pierdut mingea de 3 ori

- a fost faultat de două ori.