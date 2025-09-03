Șumudică râde de destinația fotbalistică aleasă de Ianis Hagi: suporteri puțini, viață liniștită, un oraș superb

Marius Ninel Șumudică (54 de ani), antrenor fără echipă după demiterea de la Rapid și bun cunoscător al campionatului de fotbal din Turcia, după experiențele avute la Kayserispor, Rizespor și la Gaziantepspor, nu are cuvinte de laudă despre Alanyaspor, formația la care a ales să meargă Ianis Hagi (26 de ani).

„Prințul” urmează să semneze în orele viitoare o înțelegere valabilă pe următorii 3 ani cu noua echipă și va bifa astfel prima experiență în Turcia, țara în care s-a născut, iar tatăl său, Gică Hagi, a performat alături de Galatasaray.

Șumi crede că Alanyaspor este o echipă sub nivelul internaționalului român, dar unde poate fi cu adevăraat „rege”.

„Să vedeți că e foarte greu să joci în Turcia. El s-a dus la Alanya, o echipă fără suporteri, o echipă cu 3-4.000 de suporteri. OK, viață liniștită, un oraș superb lângă Antalya”, a comentat Șumudică.

„Încă o dată vă spun, este un club OK, dar nu de mare impact în Turcia. Sunt echipe mult mai bine văzute decât Alanya. Și eu am rămas surprins că a ajuns acolo, dar probabil… A avut discuții, și-a găsit un post, nu știu exact detaliile contractuale.

În Turcia, la Karagumruk, a avut ofertă de 800.000, plus 20% din viitorul transfer. Probabil că are și promisiune, eu știu ce promisiunii s-a făcut, că va ajuta, că…”, a întărit Marius Șumudică la fanatik.