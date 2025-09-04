Fchipa Alanyaspor, locul 12 în Turcia sezonul trecut, l-a prezentat oficial pe fotbalistul român Ianis Hagi, 26 de ani. Românul semnează pe 3 ani, cu un salariu de 1,5 milioane de euro pe sezon, cu 200.000 de euro în plus anual față de cât încasa la ultima formație, gruparea scoțiană Glasgow Rangers, care l-a pus pe liber acum câteva luni.

Ianis Hagi va purta tricoul cu numărul 14, după cum reiese din fotografiile de la conferința de presă de prezentare și din filmulețul postat pe contul de Facebook al clubului. Video-ul mai cuprinde cu colaj cu goluri marcate de Ianis la națională și la Glasgow.

Alanyaspor este o formație preocupată să evite retrogradarea, fără șanse la lupta pentru titlu. Ocupă locul 9 în Șuperlig, fiind o echipă fără fani pătimași, după cum menționa antrenorul Marius Șumudică.

Alanyaspor are 4 puncte după 3 jocuri (un meci restant). În etapa de duminică, a bătut-o acasă pe Beșiktaș cu 2-0. La Alanyaspor joacă și Umit Akdag (21 de ani), prezent la EURO U21 în lotul României.

Ianis Hagi s-a născut în Turcia, la Istanbul, pe 22 octombrie 1998, pe când Gică evolua la Galatasaray Istanbul. Lansat de Viitorul, echipa tatălui său, el a mai evoluat la Fiorentina (Italia), Genk (Belgia), Glasgow Rangers (Scoția) și Alaves (Spania). A marcat 57 de goluri în 289 de meciuri oficiale. În ultimul sezon, a adunat 32 de meciuri, 5 goluri și 7 assist-uri.

Fotbalistul român a avut ofertă și de la Elche, grupare din La Liga, dar salariul propus de iberici era de două ori mai mic decât cel oferit de turci. De asemenea, au existat discuții și cu Legia Varșovia, dar și cu o altă echipă din Turcia, nou-promovata Fatih Karagumruk.

În România, Ianis a fost cerut de FCSB și de Rapid, dar a respins orice ofertă din Superligă, motivând în trecut că singura echipă pentru care dorește să joace în România este Viitorul/Farul. În ultimele trei luni, Ianis s-a pregătit cu Farul.

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a spus astăzi că l-a propus pe Ianis la fosta sa echipă, Dinamo Kiev. La trupa ucraineană a ajuns, până la urmă, atacantul basarabean Vadislav Blănuță (23 de ani), cumpărat cu două milioane de euro de la Craiova lui Adrian Mititelu.