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I-au spart capul comentatorului, cu o sticlă de bere, după un gol marcat: „Să faci baie în bere, în timp ce comentezi un gol!”

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Campionatul Mondial 2026
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Un moment neașteptat a avut loc în timpul partidei dintre Uzbekistan și Columbia, încheiată cu victoria sud-americanilor, scor 3-1, în prima rundă a Grupei K de la Cupa Mondială 2026.

Comentatorul a fost rănit la cap Foto/Colaj Instagram - Twitter @jacquioatley
Comentatorul a fost rănit la cap Foto/Colaj Instagram - Twitter @jacquioatley

Bucuria fanilor columbieni, după unul dintre golurile echipei lor, s-a transformat într-un incident care l-a avut drept victimă pe comentatorul Warren Barton. Fostul jucător al lui Newcastle și fostul internațional englez se afla la lucru pe stadionul Estadio Banorte din Ciudad de Mexico, când a fost lovit în cap de o sticlă de bere aruncată din tribune. Potrivit informațiilor apărute ulterior, obiectul ar fi fost aruncat de un suporter columbian care sărbătorea golul marcat de naționala sa.

În urma impactului, Barton s-a ales cu o rană la cap

Incidentul a fost făcut public de colega sa, Jacqui Oatley, care a relatat cele întâmplate și a distribuit o fotografie cu fostul atacant după momentul nefericit.

Asta a fost ceva neobișnuit. Să faci baie în bere în timp ce comentezi un gol (destul de răcoritor, totuși). Iar săracul Warren Barton a fost tăiat la cap de către o sticlă care a zburat spre el. Am auzit cum a fost lovit de sticlă și când m-am întors am văzut cum îi curge sânge din frunte. Este ok!” , a transmis Jacqui Oatley.

A rămas la microfon până la fluierul final

Chiar dacă a avut nevoie de îngrijiri după ce a fost lovit de o sticlă aruncată din tribune, Warren Barton nu și-a întrerupt activitatea și a rămas la microfon până la finalul partidei. La sfârșit, fostul jucător al lui Newcastle a făcut haz de necaz și a povestit cu zâmbetul pe buze că singurul moment neplăcut al unei seri spectaculoase a fost incidentul petrecut în timpul celebrării unui gol.

Actuala ediție a Cupei Mondiale marchează și revenirea consumului de bere pe stadioane. Dacă în Qatar, în 2022, alcoolul a fost interzis în arene, organizatorii turneului din Statele Unite, Mexic și Canada au permis din nou comercializarea și consumul băuturilor alcoolice pentru suporteri.

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