Mexic, prima echipă calificată în șaisprezecimile Cupei Mondiale. Victorie decisă de o greșeală

Mexicul a devenit prima echipă calificată în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după victoria cu 1-0 în fața Coreei de Sud, joi seara, pe Guadalajara Stadium, în Grupa A a turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Luis Romo, în minutul 50, după o eroare a portarului Kim Seunggyu. Reușita i-a adus naționalei „El Tri” nu doar calificarea matematică, ci și câștigarea Grupei A, cu o etapă înainte de finalul fazei grupelor.

Meciul de la Guadalajara a fost unul echilibrat, fără multe ocazii clare, dar cu o tensiune permanentă. Mexicul a început mai bine și a încercat să pună presiune prin șuturi de la distanță. Alvarado și Gutierrez l-au testat pe Kim în primele minute, iar prima mare ocazie a venit în minutul 20, când Quinones a reluat cu capul centrarea lui Alvarado, însă portarul sud-coreean a intervenit excelent.

Coreea de Sud a crescut spre finalul primei reprize, dar atacurile asiaticilor s-au lovit de organizarea defensivă a mexicanilor și, mai ales, de jocul la ofsaid pregătit de Javier Aguirre. Seol a ratat un șut din unghi în minutul 41, iar Jaesung Lee nu a ajuns la o centrare periculoasă în fața porții, în minutul 45.

Imediat după pauză, Mexicul a dat primul avertisment. Gallardo a scăpat pe contraatac în minutul 49, dar a trimis în plasa laterală. Un minut mai târziu a venit faza care a rupt echilibrul. Kim Seunggyu a ieșit la o centrare, a plonjat peste coechipierul său Gihyuk Lee și a scăpat mingea în față, la aproximativ 10 metri de poartă. Luis Romo a profitat imediat și a trimis în plasă.

Selecționerul Coreei de Sud: „O greșeală ne-a costat mult”

Pentru Coreea de Sud, golul primit a fost cu atât mai dureros cu cât defensiva funcționase bine până atunci. Selecționerul Hong Myung-bo a recunoscut după meci că echipa sa a plătit scump o singură greșeală. „În prima repriză, Mexicul ne-a presat mult, ceea ce ne-a făcut să ne pierdem jocul în faza de construcție. Am rezistat în primele 20 de minute, iar asta ne-a permis să controlăm jocul spre finalul primei reprize. Rezultatul este dezamăgitor, pentru că jucam bine și o greșeală ne-a costat scump”, a spus selecționerul sud-coreean.

Mexicul putea să își dubleze avantajul în repriza secundă. Raul Jimenez a șutat din unghi în minutul 75, după o centrare a lui Quinones, dar Kim a apărat. Portarul sud-coreean s-a remarcat din nou în minutul 85, la șutul puternic expediat de Vargas de la marginea careului.

Finalul a aparținut Coreei de Sud, care s-a aruncat în atac și a fost aproape de egalare. Cho a avut o ocazie uriașă în minutul 87, dar lovitura sa de cap din 5 metri a fost blocată providențial de Raul Rangel. Hanbeom Lee a ratat apoi din 7 metri, în prelungiri, iar Cho a mai avut un șut bun, blocat de Alvarez în minutul 90+4.

Deja câștigătoare a grupei, Mexic va juca și în 16-imi pe „Azteca”

Javier Aguirre, selecționerul Mexicului, a încercat să tempereze entuziasmul după victoria care a dus naționala gazdă matematic în faza eliminatorie. „Nu știam această statistică. Este anecdotică. A fost anecdotică în 2002 și este anecdotică și acum, pentru că ceea ce contează în cele din urmă este poziția finală”, a spus Aguirre, referindu-se la faptul că Mexicul a câștigat o grupă mondială pentru prima dată după 2002.

Tehnicianul mexican a salutat însă avantajul de a juca următorul meci eliminatoriu în fața propriilor suporteri, pe „Azteca”. „Nimic nu se compară cu a juca acasă, e neprețuit. Factorul Mexic este extrem de important”, a spus Aguirre.

Mexicul a bifat astfel a treia victorie în fața Coreei de Sud la Cupa Mondială, după succesele din 1998 și 2018. În plus, „El Tri” nu a primit gol în prima repriză în ultimele 12 meciuri disputate la turneul final, o serie care durează din 2010. Naționala mexicană a devenit și prima echipă gazdă de la Franța, în 1998, care câștigă primele două meciuri din grupă fără să primească gol.

Mexicul va juca în șaisprezecimi pe Estadio Azteca, pe 30 iunie, împotriva unei echipe clasate pe locul al treilea într-una dintre grupele C, E, F, H sau I. Până atunci, echipa lui Javier Aguirre mai are de disputat ultimul meci din grupă, împotriva Cehiei, pe 25 iunie.

Coreea de Sud, care a învins Cehia cu 2-1 în primul meci, va juca tot pe 25 iunie contra Africii de Sud și are nevoie de cel puțin un punct pentru a merge mai departe.

Mexic - Coreea de Sud 1-0 (0-0)

A marcat: Luis Romo (50)

Stadion: Guadalajara Stadium, Guadalajara

Spectatori: 45.522

Mexic: Raul Rangel - Jorge Sanchez, Edson Alvarez (căpitan), Johan Vasquez, Jesus Gallardo - Erik Lira - Luis Romo (Obed Vargas, 71), Brian Gutierrez (Orbelin Pineda, 71) - Roberto Alvarado (Israel Reyes, 80), Raul Jimenez (Santiago Gimenez, 80), Julian Quinones (Cesar Huerta, 84). Selecționer: Javier Aguirre.

Coreea de Sud: Seunggyu Kim - Hanbeom Lee, Minjae Kim, Gihyuk Lee - Moonhwan Kim (Jisung Eom, 71), Inbeom Hwang, Seungho Paik (Guesung Cho, 77), Youngwoo Seol (Hyunjun Yang, 71) - Kangin Lee, Heung Min Son (căpitan; Hyeongyu Oh, 57), Jaesung Lee (Hee Chan Hwang, 57). Selecționer: Myung Bo Hong.