I-a dedicat titlul celui mai mare „fan” al său: „Regret că nu mai este aici să mă vadă!”. Motivul pentru care Bancu s-a vopsit albastru

Nicușor Bancu a vorbit cu multă emoție după victoria categorică prin care Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană.

Formația din Bănie a încheiat sezonul într-o manieră spectaculoasă, după succesul cu 5-0 împotriva echipei Universitatea Cluj, rezultat care a completat un sezon memorabil pentru gruparea lui Filipe Coelho. Craiova a reușit astfel să realizeze eventul, după ce câștigase anterior și trofeul Cupei.

„Îmi pare rău că tatăl meu nu mai e aici să mă vadă!”

La finalul partidei, căpitanul oltenilor a transmis un mesaj încărcat de emoție și a dedicat această performanță tatălui său. Nicușor Bancu a vorbit despre durerea pierderii suferite în august 2024, atunci când tatăl său s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani, mărturisind că succesul obținut alături de Universitatea Craiova are pentru el o semnificație aparte.

„Mi s-a împlinit visul după ani de zile, am muncit foarte mult, mă bucur pentru familie, îmi pare rău că tatăl meu nu mai e aici să mă vadă, era cel mai mare fan al meu, sper că mă privește cu mândrie de sus. În fiecare an am sperat, dar nu s-a putut până acum.

Vreau să îi mulțumesc și lui Mirel Rădoi, a lăsat totul pregătit pentru Filipe Coelho. S-a văzut de la început că am fost o familie unită. Am făcut o partidă mai bună decât ei, am meritat acest trofeu în această seară!”, a declarat Nicușor Bancu.

Motivul pentru care s-a vopsit albastru: „I-am promis!”

„Este prima oară când o spun. I-am promis tatălui meu că, dacă iau titlul vreodată, mă voi vopsi albastru. Trebuia să o fac. M-am gândit doar să dau totul pentru această echipă și la final să fim campioni sau să câștigăm trofee!”, a explicat veteranul echipei campioane, când a fost numit „Cetățean de Onoare” de către Lia Olguța Vasilescu.

Tatăl lui Nicușor Bancu s-a sinucis în vara anului 2024.