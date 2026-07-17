Video Au făcut prăpăd într-un cartier din Galați. Patru bărbați au fost arestați după ce au distrus mașini, apartamente și un automat de colete

Patru bărbați din Galați au ajuns în arest preventiv după ce, potrivit anchetatorilor, au provocat un val de distrugeri în cartierul Micro 40. În doar câteva ore, aceștia au avariat patru autoturisme, au distrus ușile a patru apartamente, au vandalizat un automat de colete și au agresat un bărbat care le-a cerut să înceteze.

Măsura arestării preventive a fost dispusă de Judecătoria Galați, după ce cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Galați. Aceștia sunt cercetați într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit că cei patru bărbați, însoțiți de un alt bărbat, în vârstă de 48 de ani, „au tulburat ordinea și liniștea publică și au distrus elemente de caroserie ale unui număr de patru autoturisme parcate, folosind diferite obiecte contondente, în cartierul Micro 40 din municipiul Galați”.

Ulterior, în urma unui conflict verbal cu un locatar al unui imobil din cartier, cei patru au provocat noi distrugeri, de această dată la nivelul blocului. Conform polițiștilor, aceștia au distrus ușile de acces în patru apartamente aflate pe același palier.

Șirul actelor de vandalism nu s-a oprit aici. După plecarea din imobil, grupul s-a deplasat în piața din Micro 40, unde a deteriorat sistemul de iluminat al unui automat de colete.

„La un moment dat, bărbatul de 48 de ani care îi însoțea le-a cerut să înceteze actele de vandalism. În urma intervenției sale, acesta a fost agresat fizic de cei patru, suferind leziuni care au necesitat îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Galați.

Procurorul de caz a dispus continuarea cercetărilor, iar instanța a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițiștii Secției 4 Galați continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru documentarea completă a activității infracționale.