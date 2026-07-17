 Comandatul unei unități militare își cumpăra adidași și tricouri din banii Armatei. Miruță: „Am găsit 100 litri de vin și carcasă de porc” | adevarul.ro
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Comandatul unei unități militare își cumpăra adidași și tricouri din banii Armatei. Miruță: „Am găsit 100 litri de vin și carcasă de porc”

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Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, într-o conferință de presă, demiterea comandantului unității militare de la Murfatlar, după ce un control ar fi scos la iveală o serie de abuzuri asupra subordonaților și nereguli financiare. Potrivit ministrului, ofițerul și-ar fi cumpărat bunuri pentru uz personal din banii Armatei și ar fi pus militarii din subordine să muncească în gospodăria sa. Totodată, Miruță a prezentat alte trei dosare aflate în curs de cercetare la nivelul Ministerului Apărării.

Radu Miruta, ministrul Apărării
Sesizări la parchete după controale la mai multe unități militare. FOTO Mediafax

Unul dintre acestea vizează nu mai puțin de 18 angajați ai MApN, inclusiv un general de brigadă, trimiși în fața Direcției Naționale Anticorupție după ce ar fi avizat ilegal construirea a două blocuri în Pitești, la aproximativ 100 de metri de un depozit de muniție.

„Avem avizarea ilegală a unei construcții civile lângă un depozit mare de muniție din Pitești. Două blocuri, 128 de apartament, au fost construite ilegal la o distanță de 100 de metri, când legea impunea 200 de metri, de depozitul de muniție de la Unitatea militară din Pitești. În 2019, s-a cerut aviz de la MApN, avizul a fost negativ pentru că distanța este prea mică. La două săptămâni după s-a cerut același aviz și s-a dat aviz negativ. Două luni mai târziu, la o solicitare identică, s-a dat aviz pozitiv. Aici este o conștientizare a Primăriei. Am găsit un acord semnat de Primărie cu MApN. Sunt 18 oameni din MApN implicați. Toți au fost trimiși spre cercetare la DNA. Sunt inclusiv oameni cu grad de general de brigadă. Am cerut șefului Statului Major al Apărării pe ce cheltuială se mută acel depozit, dacă aceasta va fi decizia”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă.  

Două firme din Slatina ar fi livrat produse neconforme către Armată

Un alt dosar vizează contractele încheiate de Ministerul Apărării cu două firme din Slatina. Potrivit ministrului, angajații MApN și-ar fi pus semnătura pentru recepția unor containere militare neconforme. Mai mult, unele echipamente ar fi fost livrate cu întârziere fără a fi impuse penalități, care se ridicau la 1,23 milioane de lei.

„Două firme din Slatina au contracte de acord cadru de 42 milioane de euro cu Ministerul Apărării. Pentru contractele de campare ale Armatei Române am constat că o parte dintre produsele livrate sunt neconforme și au fost acceptate, cealaltă parte sunt cu întârzieri foarte mari și nu se emiseseră nici penalități. Doar pentru un contract sunt penalități de 1,23 milioane de lei. Comisiile de recepție nu ști-au făcut treaba. Au venit containere neconforme și au fost acceptate. Am decis emiterea facturilor de penalități la zi, mers în instanță pentru recuperare de îndată și cercetare disciplinară pentru cei care au acceptat livrarea unor produse neconforme”, a susținut Miruță.

Comandatul unității militare din Murfatlar și-ar fi pus subordonații la muncă în propria gospodărie

Radu Miruță a anunțat că l-a schimbat din funcție pe comandantul unității militare de la Murfatlar, în urma unui control care ar fi scos la iveală mai multe abuzuri și nereguli. Potrivit ministrului, acesta ar fi decontat cheltuieli personale, și-ar fi pus subordonații să muncească în gospodăria proprie și să-i pregătească masa, ar fi încasat nejustificat bani de chirie și ar fi pretins produse alimentare de la militari.

„Comandantul unității militare de la Murfatlar deconta produse personale, adidași, trening tricouri, punea militarii la muncă în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă, încasa bani de chirie deși nu stătea cu chirie, pretindea de la subordinați produse alimentare în cantități mari. În momentul desfășurării controlului, am găsit carcasă de porc, 100 litri de vin îmbuteliat, kilograme de calcan și o lipsă de 1700 litri de motorină. Este clar că este incompatibil cu comanda unității. Am dispus numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate și cercetarea administrativă pentru cei care acceptau să înregistreze astfel de produse în contabilitate”, a subliniat Radu Miruță.

Elicoptere și radare din Franța, achiziționate prin SAFE

În final, ministrul Apărării a anunțat că România a semnat contractele pentru achiziția de elicoptere și sisteme radar prin programul SAFE.

„Am semnat contractele prin SAFE pentru 12 elicoptere Airbus și 12 radare de la Thales. Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IAR Ghimbav. Acestea vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radarele de care avem atâta nevoie pentru dronele care zboară la joasă altitudine am obținut livrarea începând cu luna 11. A fost o achiziție comună derulată de Ministerul Apărării din Franța. Prețul elicopterelor este semnificativ mai mic fiind o achiziție în comun. Am reușit ca obligațiile acestor companii privind localizarea producției în România să fie incluse în contractul cu guvernul francez”, a precizat ministrul apărării.

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