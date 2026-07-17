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Un vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pancreatic a declanșat un răspuns imunitar la 90% dintre subiecți

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Un vaccin experimental care țintește mutațiile genei KRAS a declanșat un răspuns imunitar puternic la 90% dintre participanții cu risc ridicat de cancer pancreatic.

Vaccinul experimental țintește mutațiile genei KRAS FOTO Pharmacy Magazine
Vaccinul experimental țintește mutațiile genei KRAS FOTO Pharmacy Magazine

Cercetătorii de la Johns Hopkins Kimmel Cancer Center și Skip Viragh Center for Pancreatic Cancer au publicat primele rezultate ale unei strategii preventive care vizează mutațiile genei KRAS, una dintre cele mai frecvente cauze genetice ale adenocarcinomului ductal pancreatic. Echipa a dezvoltat un vaccin experimental pe bază de peptide, denumit mKRAS-VAX, conceput pentru a antrena sistemul imunitar să recunoască și să elimine celulele care prezintă mutații frecvente ale genei KRAS înainte ca acestea să evolueze spre cancer, potrivit Bioengineer.

Cancerul pancreatic se dezvoltă, de regulă, lent, pe parcursul mai multor ani, pornind de la leziuni precanceroase, cum sunt chisturile pancreatice. Întrucât mutațiile KRAS sunt prezente în majoritatea cazurilor de cancer pancreatic și în multe dintre leziunile precanceroase, cercetătorii au ales să le țintească, cu scopul de a opri evoluția bolii într-un stadiu cu risc crescut.

Studiul a urmărit în principal evaluarea siguranței și a capacității vaccinului de a stimula un răspuns imunitar, în cadrul unui studiu clinic de fază I, primul efectuat la oameni. Douăzeci de participanți cu predispoziție ereditară la cancer pancreatic și cu anomalii pancreatice depistate prin investigații imagistice au primit câte patru doze de vaccin, administrate pe parcursul a 13 săptămâni, între aprilie 2022 și februarie 2026. Cercetătorii au monitorizat reacțiile adverse și răspunsul imun specific împotriva KRAS prin analize de sânge și evaluări periodice.

Vaccinul a stimulat răspunsul imunitar la 90% dintre participanți

Monitorizarea răspunsului imun a arătat că 18 dintre cei 20 de participanți (90%) au dezvoltat un răspuns semnificativ îndreptat împotriva formelor mutante ale proteinei KRAS. În medie, activitatea limfocitelor T specifice acestor mutații a crescut de 18,2 ori, ceea ce indică faptul că vaccinul a activat cu succes celulele imunitare capabile să recunoască antigenele asociate mutațiilor KRAS.

Analize imunologice suplimentare au evidențiat atât răspunsuri ale limfocitelor T CD4+, cât și ale celor CD8+, precum și formarea unor limfocite T cu memorie, care s-au menținut în timp. Mai mult, clonele de limfocite T specifice KRAS au rămas detectabile până la doi ani după vaccinare, ceea ce sugerează că răspunsul imun ar putea oferi o supraveghere de lungă durată împotriva apariției bolii.

După o perioadă mediană de urmărire de 16,5 luni, niciunul dintre participanți nu a dezvoltat cancer pancreatic și nici leziuni cu risc ridicat care să necesite intervenție chirurgicală. Reacțiile adverse asociate tratamentului au fost ușoare până la moderate, cele mai frecvente fiind reacțiile la locul injectării și simptome asemănătoare gripei, precum oboseala și frisoanele.

Întrucât studiul nu a fost conceput pentru a demonstra că vaccinul previne apariția cancerului, autorii subliniază limitele cercetării: numărul participanților este redus, iar perioada de monitorizare este încă prea scurtă pentru a permite concluzii clinice definitive. Cu toate acestea, ei consideră că rezultatele reprezintă o dovadă de principiu că vaccinarea țintită împotriva mutațiilor KRAS poate genera un răspuns imun de durată la persoanele cu risc ereditar crescut de cancer pancreatic.

Ce au observat cercetătorii în cazul chisturilor pancreatice

Cercetătorii au realizat și analize exploratorii privind evoluția chisturilor pancreatice la participanții care au efectuat investigații imagistice de control. La cinci dintre cei cu chisturi de mici dimensiuni s-a observat dispariția completă a acestora pe imagini, în timp ce la alți trei s-a înregistrat o regresie parțială. În celelalte cazuri, chisturile au rămas stabile.

Echipa de cercetare raportase anterior că un vaccin împotriva mutațiilor KRAS, testat la pacienți operați și cu risc ridicat de recidivă, a fost asociat cu rezultate promițătoare pe termen lung, în special în rândul celor care au dezvoltat un răspuns imun puternic. Aceste rezultate au stat la baza lansării studiului axat pe prevenție, iar noile date susțin continuarea evaluării acestei abordări în studii mai ample.

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