Ce discută liderii PSD pe grupurile interne. Apel la mobilizare în jurul lui Grindeanu: „Sorin singur nu poate, ei sunt ca o haită”

Mobilizare generală în PSD. Mai mulți lideri ai partidului le cer colegilor să îl susțină public pe președintele interimar Sorin Grindeanu și să se implice mai activ în comunicarea politică, potrivit surselor. Aceștia apreciază că formațiunea se află într-un moment-cheie și că este nevoie de implicarea tuturor organizațiilor.

Mesajele, obținute de Adevărul din surse din interiorul partidului, arată că mai mulți lideri județeni le cer colegilor să fie mai activi în spațiul public, să răspundă atacurilor din mediul online și să își manifeste public sprijinul pentru conducerea PSD.

„Nu sunt oameni, sunt boți”

Liderul PSD Buzău, Romeo Lungu, avertizează că lupta politică nu poate fi dusă exclusiv de liderul partidului. „Lupta cu USR și cu Bolojan nu este și nu poate fi doar războiul președintelui partidului. Dacă îl lăsăm singur în prima linie, am pierdut înainte să începem. Asta este o bătălie a fiecăruia dintre noi, a fiecărei filiale, a fiecărui lider local care iese în fața oamenilor”, le transmite acesta colegilor.

Lungu susține că presiunea exercitată în mediul online nu reflectă neapărat opinia publică.

„Știu că mulți dintre voi resimțiți asaltul de pe rețelele sociale. Știu că e greu să postezi ceva și să primești mii de injurii, aparent de la «oameni revoltați». Dar haideți să fim lucizi: nu sunt oameni, sunt boți. Este o tactică clasică de război mediatic. Scopul lor nu este să ne convingă de ceva, ci să ne reducă la tăcere”, spune liderul PSD Buzău.

„Postați, vorbiți, apărați-vă colegii când sunt atacați. Un like, un share, un comentariu de susținere între noi contează mai mult decât o mie de boți. Suntem un partid, nu un om. Și un partid câștigă doar când luptă întreg”, mai susține Romeo Lungu.

Fifor: „Sorin nu poate duce lupta asta singur”

Mesajul este susținut de președintele PSD Arad, Mihai Fifor, care descrie confruntarea drept una decisivă pentru viitorul formațiunii. „Ai perfectă dreptate, Romeo. E o luptă pe viață și moarte cu un întreg sistem. Nu doar cu Bolojan sau cu Fritz. Și e o luptă care se dă de luni de zile”, scrie Fifor.

Liderul PSD Arad se plânge de lipsa unei mobilizări mai ample din partea colegilor. „Au fost zile întregi fără nicio reacție de sprijin de la ai noștri. Un like, cum spui. Un share. Sigur că Sorin nu poate duce lupta asta singur, doar cu Claudiu și încă vreo câțiva colegi. Așa cum pe comunicare nu putem zilnic doar vreo trei-patru”, afirmă acesta.

Fifor: „Ei sunt ca o haită. Atacă pe tot terenul”

În opinia lui Fifor, PSD se află într-o poziție defensivă, în timp ce adversarii politici acționează coordonat. „Ei sunt ca o haită. Atacă pe tot terenul. Noi părem într-o veșnică defensivă, la așteptare. Cred că în vara asta se dă o bătălie decisivă. Iar Sorin singur nu poate. Cred că e momentul să ne unim forțele și să ne susținem liderul și echipa sa”, adaugă liderul PSD Arad.

La rândul său, președintele PSD Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, afirmă că partidul traversează unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani.

„Ne aflăm într-un moment foarte important pentru viitorul partidului nostru, pentru fiecare dintre noi care au luptat să își construiască o carieră politică, dar și pentru cei care ne-au votat. Vom reuși să trecem peste această încercare doar împreună, dând dovadă deopotrivă de curaj și de solidaritate”, spune acesta.

Hurduzeu: „Să ne asumăm fiecare lupta cu această grupare bolojenisto-useristă”

Hurduzeu susține că organizațiile partidului trebuie să se mobilizeze împotriva a ceea ce numește „gruparea bolojenisto-useristă”.

„Cred că trebuie să strângem rândurile și să ne asumăm fiecare lupta cu această grupare bolojenisto-useristă care vrea să distrugă partidul nostru și să-i sărăcească pe români”, afirmă liderul PSD Caraș-Severin, adăugând că, deși este perioada concediilor, membrii partidului ar trebui să găsească timp pentru „această bătălie de tranșee care va decide coordonatele următorilor doi ani”, a spus acesta.

De asemenea, președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, spune că strategia atacării adversarilor politici produce efecte inclusiv în zone considerate favorabile acestora.

„Eu vreau să vă spun că de când am început să mă iau de ei, am reacții favorabile chiar la ei în fief. Publicul nostru, cel pe care îl avem încă, sau cel care a migrat spre AUR, se răcorește la orice atac la adresa sectanților. Și mă gândesc că vrem să recuperăm ceva de la AUR!”, susțien Fifor.