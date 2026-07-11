Harry Kane, dezvăluire despre relația cu Donald Trump, înaintea sferturilor CM: „M-a sunat președintele!”

Aflat alături de naționala Angliei la Cupa Mondială 2026, Harry Kane (32 de ani) a dezvăluit un episod inedit din afara terenului.

Căpitanul englez a povestit cum a ajuns să joace golf cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, după ce a primit invitația acestuia în urmă cu aproximativ un an și jumătate.

„Așa că atunci când președintele te invită undeva...”

Între timp, Anglia se pregătește pentru duelul cu Norvegia din sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Partida este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar echipa care se va impune va întâlni în semifinale câștigătoarea confruntării dintre Argentina și Elveția.

„Am jucat acum aproximativ un an și jumătate. M-a invitat să jucăm când eram în Palm Beach. Așa că atunci când președintele te invită undeva... A fost o experiență destul de neobișnuită să-l întâlnesc și să jucăm golf. Ca să fiu sincer, joacă destul de bine golf. Sper să pot juca la fel de bine ca el când voi avea vârsta lui, asta e sigur. A fost ceva unic. Îi sunt recunoscător că m-a invitat să jucăm!”, a rememorat starul Angliei.

„Am jucat golf cu Kane, mi-a plăcut foarte mult!”

Relația dintre Harry Kane și Donald Trump poate stârni reacții, având în vedere că președintele Statelor Unite a fost implicat în mai multe controverse pe parcursul Cupei Mondiale 2026. Una dintre cele mai discutate situații a fost cea legată de intervenția sa în cazul eliminării lui Folarin Balogun.

„Am jucat golf cu Kane, mi-a plăcut foarte mult. Este un fotbalist grozav și joacă și un golf excelent!”, a dezvăluit șeful statului american, citat de sportal.bg.

În urmă cu doar câteva zile, Trump l-a elogiat public pe atacantul Angliei după calificarea în sferturile de finală, declarând: „Harry Kane este un mare jucător!”.