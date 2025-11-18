Haos la meci: mai multe persoane reținute pentru violențe și tâlhărie după un joc din octombrie

Patru persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar o a cincea a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi comis acte de tâlhărie și violențe în contextul meciului Rapid – Farul Constanța, disputat pe 4 octombrie, scor 3-1.

Potrivit Poliției Române, evenimentele s-au petrecut pe pasajul pietonal Grivița, unde un grup de suporteri, purtând glugi, ar fi atacat două persoane care purtau haine cu însemnele echipei adverse.

Într-unul dintre incidente, tatăl unuia dintre fani a fost agresat fizic după ce a încercat să-și protejeze fiul, iar atacatorii i-au furat haina și portofelul.

Ulterior, bunurile sustrase ar fi fost predare în alte două locații din București. Ancheta poliției, desfășurată prin percheziții în municipiul București și județul Ilfov, a dus la identificarea și reținerea celor cinci suspecți, unul fiind depistat în județul Mehedinți. O parte din bunurile furate au fost recuperate și urmează să fie returnate victimelor.

”Astfel că, la data de 13 noiembrie 2025, au fost puse în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. De asemenea, au fost puse în aplicare 5 mandate de aducere pe numele a 5 persoane (o persoană fiind depistată în judeţul Mehedinţi).

În urma cercetărilor, a fost recuperată o parte din bunurile sustrase, urmând ca acestea să fie predate persoanelor vătămate. La data de 13 noiembrie 2025, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, faţă de patru persoane, pentru săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie calificată şi o infracţiune de lovire sau alte violenţe şi efectuarea în continuare a urmăririi penale, faţă de o persoană, pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au dispus faţă de cele 5 persoane, măsura reţinerii, pentru 24 de ore”, anunţă IGPR.

Arestare preventivă pentru 4 persoane

În urma propunerii formulate de polițiști, Parchetul și Judecătoria Sectorului 1 au dispus arestarea preventivă pentru patru dintre suspecți și control judiciar pentru a cincea persoană. Cei arestați au fost introduși într-un centru de reținere al D.G.P.M.B.