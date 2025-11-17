O suporteră norvegiană, molestată sexual în toaletă, pe stadionul din Milano. Un om de serviciu este anchetat

Venită la meciul Italia - Norvegia 4-1, o studenta de 24 de ani, din Milano, se afla aseară pe stadion cu prietenii când, simțindu-se rău, s-a dus la toaletă. Acolo, tânăra ar fi fost pipăită.

Molestată în toaletele de pe „San Siro”, agresiune petrecută în timpul meciului Italia-Norvegia, arată plângerea unei studente norvegiene de 24 de ani, înscrisă la o universitate milaneză.

Fata se afla pe stadion cu un grup de compatrioți pentru a urmări meciul când, simțindu-se rău, s-a dus la toalete însoțită de o prietenă, care, însă, a rămas în afara toaletelor. Conform reconstituirii sale, a fost abordată și pipăită de un om de serviciu.

Vizibil afectată, studenta l-a recunoscut ulterior pe bărbat, un egiptean în vârstă de 25 de ani, și l-a reclamat unui steward, care l-a oprit și l-a escortat la secția de poliție a stadionului.

Egipteanul este în prezent anchetat pentru agresiune sexuală. Tânărul a negat acuzațiile în fața ofițerilor, spunând că a abordat-o pe fată doar pentru că a observat că se simte rău. Poliția caută alți martori, pentru a clarifica ce s-a întâmplat.