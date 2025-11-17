Campionatul Mondial de fotbal 2026. Totul despre cele 32 de echipe calificate până acum la turneul final de anul viitor

Mai sunt șapte luni până la începerea Cupei Mondiale 2026, competiție găzduită de Mexic, Canada și de Statele Unite.

48 de națiuni vor aerga după troeul Jules Rimet, un record abosolut. Se știu numele a 32 de naționale calificate.

1 - Statele Unite

După 31 de ani, Cupa Mondială revine în Statele Unite, iar echipa lui Pochettino, fost coleg cu Răducioiu la Espnayol, s-a calificat deja ca și țară-gazdă. Ediția din 2002, jucată între Japonia și Coreea de Sud, a fost ultima cu mai multe națiuni-gazdă. În 2026, turneul se va juca și în Mexic și Canada: finala este programată pe MetLife Stadium din New York.

Participări: 11 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022).

Cel mai bun rezultat: locul trei în 1930. În Qatar, Statele Unite, după ce au trecut de grupe de pe locul 2, în spatele Angliei, au fost eliminate de Olanda în optimile de finală.

Antrenorul: Mauricio Pochettino. După perioada petrecută la Chelsea, care s-a încheiat în vara anului 2024 odată cu rezilierea contractului, antrenorul argentinian l-a înlocuit pe Berhalter. Aceasta este prima sa experiență ca antrenor al unei echipe naționale.

Vedeta: Christian Pulisic. Numărul 10 al Statelor Unite este adevăratul joker în echipa lui Pochettino. Ca mijlocaș ofensiv, el creează întotdeauna pericol și joacă în spatele atacantului. Jucătorul lui AC Milan este omul de urmărit.

2 - Canada

S-a calificat în calitate de gazdă.

Participări: două (1986, 2022).

Cel mai bun rezultat: va fi doar a treia oară când canadienii apar la turneul final mondial. În primele două apariții, au terminat întrecerea în faza grupelor. În Qatar, echipa națională a terminat pe ultimul loc, fără niciun punct în grupa sa, unde a concurat alături de Maroc, Croația și de Belgia.

Antrenorul: Jesse Marsch. Prima sa experiență ca antrenor a fost în 2010 cu Statele Unite, unde a fost secund al lui Bob Bradley. La Cupa Mondială din Africa de Sud din acel an, echipa nu a reușit nici măcar să se califice. După ce a lucrat în MLS, în 2018 a devenit secundul lui Rangnick la Leipzig. Din 2019 până în 2021, a antrenat Salzburg. În Austria, a câștigat două titluri de campioană și două cupe naționale. Este antrenorul Canadei din mai 2024.

Vedeta: Jonathan David. Atacantul lui Juventus joacă pe postul de număr 10, în spatele atacantului, în formația 4-2-3-1 a lui Marsch. Este liber să inventeze, să creeze spații pentru coechipierii săi și să țintească spre obiectiv.

3 - Mexic

Mexic va deveni prima țară care va găzdui Campionatul Mondial de trei ori, după Campionatele Mondiale din 1970 și 1986. Două ediții istorice: prima cu finala Italia-Brazilia, care s-a încheiat cu 4-1 pentru brazilieni. A doua cu magia lui Maradona împotriva Angliei. Meciul de deschidere al turneului este programat pentru 11 iunie, pe Stadionul Azteca din Mexico City.

Participări: 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Cel mai bun rezultat: La ultimul Campionat Mondial, Mexic s-a oprit în faza grupelor, terminând pe locul trei în spatele Argentinei și al Poloniei. Cele mai bune două rezultate ale echipei naționale au fost în turneele de acasă, în 1970 și 1986. În ambele ocazii, au ajuns în sferturile de finală.

Antrenor: Javier Aguirre. Aceasta este a treia sa perioadă ca antrenor al Mexicului. A fost din 2001 până în 2002, din 2009 până în 2010 și s-a întors în vara anului 2024. Cu Tricolorul, a câștigat Cupa de Aur în 2009 și Liga Națiunilor Concacaf în 2024.

Vedeta: Santiago Gimenez. Atacantul lui AC Milan este noul punct central ofensiv al echipei naționale mexicane, după ce a moștenit poziția de la Raul Jimenez. Santi a marcat deja peste cinci goluri în peste 40 de apariții.

4 - Japonia

A fost prima echipă națională calificată pe teren. Echipa lui Moriyasu a obținut calificarea cu trei jocuri rămase de jucat. A ocupat primul loc în grupa lor de calificare, în fața Australiei și a Arabiei Saudite. Primele două echipe din grupă și-au câștigat biletele.

Participări: 7 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Cel mai bun rezultat: În 2022, Japonia a fost în fruntea grupei sale, terminând pe primul loc, în mod surprinzător în fața Spaniei și Germaniei. Apoi, niponii au fost învinși de Croația în optimile de finală, după loviturile de departajare.

Antrenorul: Hajime Moriyasu. A câștigat totul ca antrenor al echipei Hiroshima și este la conducerea echipei naționale a Japoniei din 2018.

Vedeta: Takefusa Kubo. Dirijorul echipei Real Sociedad, născut în 2001, este unul dintre acei jucători imprevizibili și greu de controlat. Aleargă și oferă numeroase pase decisive, dar are un ochi ager și pentru poartă. Este întotdeauna o amenințare pentru adversari.

5 - Noua Zeelandă

Pentru prima dată, grupa finală a Oceaniei a garantat un loc la Cupa Mondială, ocolind play-off-urile internaționale. Noua Zeelandă a dominat grupa, primind un singur gol și învingând Fiji cu 7-0 în semifinale. În finală, a învins echipa-surpriză, Noua Caledonie, cu 3-0.

Participări: două (1982, 2010).

Cel mai bun rezultat: Noua Zeelandă nu a avansat niciodată dincolo de prima rundă. În 1982, a terminat pe ultimul loc, cu zero puncte, concurând alături de Brazilia, Uniunea Sovietică și de Scoția. În 2010, au fost în același grupă cu Italia și au terminat înaintea europenilor, cu trei remize.

Antrenor: Darren Bazeley. Și-a început cariera de antrenor la echipele de tineret ale Noii Zeelande, câștigând numeroase turnee. Din 2023, a condus echipa națională de seniori, cu care a câștigat Cupa Națiunilor Oceaniei în anul următor.

Vedeta: Chris Wood. Este căpitanul echipei Noii Zeelande. Atacantul a marcat o serie de goluri în calificări, ducându-și echipa spre victorie. De asemenea, este de neoprit în Premier League, iar cu cele 20 de goluri ale sale în sezonul 2024/2025, a readus-o pe Nottingham Forest în Europa pentru prima dată după 29 de ani.

6 - Iran

Iranul este a treia echipă națională care se califică la Cupa Mondială pe teren. Echipa lui Ghalenoei s-a calificat cu două meciuri rămase, terminând pe primul loc în grupa sa. Uzbekistanul și Emiratele Arabe Unite nu au reușit să o prindă din urmă. Taremi și coechipierii săi au terminat neînvinși în grupă, înregistrând șase victorii și două remize.

Participări: 6 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022).

Cel mai bun rezultat: nu a avansat niciodată dincolo de faza grupelor. La ultima ediție, din Qatar, a terminat pe locul trei, în spatele Angliei și Statelor Unite.

Antrenorul: Amir Ghalenoei. Aceasta este a doua sa perioadă ca antrenor al Iranului. Anterior, a condus echipa națională din 2006 până în 2007. Cu Esteghlal, a câștigat trei titluri de campioană iraniană și două cupe naționale.

Vedeta: Mehdi Taremi. Atacantul lui Olympiakos este căpitanul echipei naționale și a condus ofensiva Iranului din 2015. A jucat în peste 90 de meciuri, marcând peste 50 de goluri, inclusiv o dublă în meciul decisiv împotriva Uzbekistanului, care s-a încheiat cu 2-2.

7 - Argentina

Echipa lui Scaloni este a șaptea echipă calificată la Cupa Mondială din 2026. Argentina a dominat supergrupa clasică sud-americană, asigurându-și un loc în competiție cu cinci meciuri rămase: o victorie răsunătoare cu 4-1 asupra Braziliei în meciul mult-așteptat din martie 2025 a pecetluit avansarea Albicelestei.

Participări: 18 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Cel mai bun rezultat: Albiceleste a câștigat Cupa Mondială de trei ori: în 1978, 1986 și la ultima ediție, din Qatar.

Antrenorul: Lionel Scaloni Și-a început cariera ca secund al lui Sampaoli la Sevilla, în 2016. După o scurtă perioadă ca antrenor secund la națională, este antrenorul echipei Albiceleste din 2018. În șapte ani, pe lângă Cupa Mondială din Qatar care a creat legenda „La Scaloneta”, fostul fundaș al echipelor Lazio și Atalante a câștigat de două ori Copa America și titlul din 2022.

Vedeta: Lionel Messi A ratat meciurile din martie din cauza unei accidentări, dar Leo își propune să fie acolo în 2026 pentru a deveni primul jucător din istorie care joacă la șase Cupe Mondiale. La 37 de ani, continuă să fie o forță decisivă pentru echipa națională și, de asemenea, în MLS. Va putea face diferența vara viitoare? Messi se uită deja la ceas.

8 - Uzbekistan

Calificarea este o premieră pentru echipa națională a Asiei Centrale antrenată de Fabio Cannavaro. Cu o remiză în deplasare cu Emiratele Arabe Unite, în calificările AFC, echipa națională a fostei republici sovietice și-a asigurat biletul la Cupa Mondială din 2026 cu un meci rămas de disputat.

Participări: niciuna.

Antrenor: Fabio Cannavaro. După calificarea obținută de Timur Kapadze, născut în Georgia, în vârstă de 43 de ani, federația uzbecă a decis să se bazeze pe fostul fundaș câștigător al Cupei Mondiale pentru turneul final. Numit oficial pe 6 octombrie 2025, Cannavaro se află la a doua sa perioadă la conducerea unei echipe naționale, după perioada de 52 de zile ca manager al Chinei, în 2019. Ultima sa perioadă ca manager datează însă din sezonul trecut, când a condus Dinamo Zagreb, din decembrie 2024 până în aprilie 2025.

Vedeta: Eldor Shomurodov. Atacantul de la Başakşehir (împrumutat de la Roma) este căpitanul echipei naționale a Uzbekistanului. Are 80 de selecții și 41 de goluri. A debutat pe 3 septembrie 2015, jucând primele 53 de minute ale victoriei pe teren propriu cu 1-0 împotriva Yemenului, meci calificat la Cupa Mondială din 2018. O mențiune aparte îi revine fundașului Abdukodir Husanov, născut în 2004, care s-a transferat de la Lens la Manchester City în ianuarie 2025 pentru 35 de milioane de euro.

9 - Coreea de Sud

Certitudinea matematică a venit la Basra, odată cu victoria cu 2-0 asupra Irakului, care a rămas în oameni după mai puțin de o jumătate de oră de joc, în penultimul meci al fazei grupelor din runda a treia a AFC. Son și coechipierii săi și-au asigurat astfel a unsprezecea calificare consecutivă la Cupa Mondială și a 12-a în total. Ultima lor absență datează din 1982, Cupa Mondială câștigată de Italia lui Bearzot.

Participări: 11 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Cel mai bun rezultat: Locul patru la turneul de acasă din 2002, când a eliminat Italia în optimile de finală și Spania în sferturile de finală, apoi au pierdut în fața Germaniei în semifinale și au pierdut barajul pentru locul trei în fața Turciei.

Antrenorul: Hong Myung-bo. Primul jucător asiatic care a participat la patru turnee consecutive ale Cupei Mondiale, Hong și-a încheiat cariera de jucător în 2004. Ca antrenor, a urcat în clasamentul echipei naționale sub 19 ani, înainte de a deveni antrenorul echipei naționale de seniori în 2013, conducând-o la Cupa Mondială din Brazilia. După perioade petrecute la Hangzhou Lücheng și Ulsan Hyundai, s-a întors la echipa națională a Coreei de Sud pe 8 iulie 2024.

Vedeta: Son Heung-min. Atacantul lui Los Angeles FC (care a părăsit Tottenham în vara anului 2025, după 10 ani petrecuți la Londra) este considerat cel mai bun jucător al Coreei de Sud din toate timpurile. Are peste 130 de selecții și peste 50 de goluri pentru echipa națională și a câștigat două medalii de bronz și o medalie de argint la Cupa Asiei.

10 - Iordania

Locul doi în grupă, după Coreea de Sud, cu doar un punct în fața Irakului, a asigurat prima participare istorică a echipei naționale la Cupa Mondială. Iordania vine la CM după ce a ajuns în finala Cupei Asiei din 2023, pierzând în fața gazdelor, Qatar. Aceasta mișcare confirmă o formă sportivă în creștere.

Participări: niciuna.

Antrenor: Jamal Sellami. Un marocan în vârstă de 54 de ani, fost mijlocaș la Olympique Casablanca, Raja Casablanca, Maghreb Fez și Beșiktaș, a jucat la Cupa Mondială din 1986 cu Marocul. Și-a început cariera de antrenor în 2011 cu Fus Rabat, conducând ulterior echipa Raja. A preluat Iordania în iunie 2024, înlocuindu-l pe Hussein Ammouta.

Vedeta: Mousa Tamari. Extrema dreapta a lui Rennes, în vârstă de 27 de ani, este singurul internațional iordanian care joacă în Europa (în afară de fundașul Ahmad Assaf, care joacă în a doua divizie a Luxemburgului). În sezonul 2024/25, a jucat în 26 de meciuri, marcând trei goluri și oferind o pasă decisivă în Ligue 1.

11 - Australia

Australia va participa la Cupa Mondială pentru a șasea oară consecutiv. Cu o victorie cu 2-1 împotriva Arabiei Saudite, echipa și-a asigurat un loc în competiție, terminând în grupă în spatele Japoniei. În Qatar, Socceroos au fost eliminați în optimile de finală de Argentina.

Participări: 6 (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Cel mai bun rezultat: Australia nu a avansat niciodată dincolo de optimile de finală la o Cupă Mondială. Înainte de 2022, echipa națională a ajuns și în optimile de finală în 2006, fiind oprită de Italia grație unui penalty marcat în minutul 95 de Francesco Totti.

Antrenorul: Tony Popovic. Născut în 1973, în Australia, și-a început cariera de antrenor ca secund la Sydney, în 2008. A fost secundul lui Freedman la Crystal Palace între 2011 și 2012, iar după perioade în Turcia și Grecia. Este antrenorul echipei Socceroos din 2024.

Vedeta: Nestory Irankunda. Unul dintre talentele australiene din ultimii ani, jucătorul născut în 2006 s-a dezvoltat la tineretul lui Bayern München, înainte de a se alătura echipei Watford, în vara anului 2025, marcând prolific în primele sale meciuri din Championship. O mențiune de onoare îi revine lui Alessandro Circati, un fundaș central născut în 2003, titular la Parma, în Serie A.

12 - Brazilia

Brazilia este singura echipă națională care nu a ratat niciodată o ediție de CM și, așa cum era de așteptat, va fi prezentă și de data aceasta. Sub îndrumarea noului antrenor, italianului Carlo Ancelotti, Brazilia și-a asigurat calificarea cu două meciuri rămase. În America de Nord, Seleção va viza al șaselea titlu, care i-ar permite să-și extindă avansul față de Germania și Italia, care sunt pe locul doi, cu câte patru titluri.

Participări: 23.

Cel mai bun rezultat: Cvituplă campioană: 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002.

Antrenorul: Carlo Ancelotti. Fostul antrenor al echipelor AC Milan și Real Madrid, printre altele, cu siguranță nu are nevoie de nicio prezentare. Carletto va încerca să-i readucă pe brazilieni pe tronul Cupei Mondiale după 24 de ani, o perioadă care coincide cu cea mai lungă absență a lor, între 1970 (în finala împotriva Italiei la Mexico City) și 1994 (împotriva Azzurri, învinsă la penalty-uri la Pasadena). Ancelotti și-a făcut debutul ca antrenor al Braziliei în meciul de calificare împotriva Ecuadorului din iunie, care s-a încheiat cu 0-0. Aceasta a fost urmată de victoria cu 1-0 asupra Paraguayului, care i-a asigurat un bilet la Cupa Mondială din 2026.

Vedeta: Vinicius Junior. Odată cu sfârșitul erei Neymar, unul dintre cei mai buni jucători din istoria Braziliei care nu a câștigat o Cupă Mondială, Seleção îl are acum pe jucătorul din atacantul lui Real Madrid. Vinicius Junior și-a făcut debutul în echipa națională pe 11 septembrie 2019 și a jucat deja peste 40 de ori.

13 - Ecuador

S-a calificat cu o remiză împotriva Peru, cu două meciuri rămase în grupa unică sud-americană, în ciuda faptului că a fost penalizată cu o penalizare de trei puncte pentru falsificarea documentelor de naștere ale lui Byron Castillo în preliminariile anterioare ale Cupei Mondiale din 2022. Punctul forte al echipei este apărarea, avându-i în prim-plan pe campionul european al lui PSG, Willian Pacho, și pe fundașul central al lui Arsenal, Piero Hincapié (împrumutat de la Bayer Leverkusen).

Participări: 5 (2002, 2006, 2014, 2022, 2026).

Cel mai bun rezultat: Singura ediție în care Ecuador a avansat din grupă a fost cea din 2006, când parcursul s-a încheiat în optimile de finală împotriva Angliei lui Beckham.

Antrenor: Sebastian Beccacece. Argentinian în vârstă de 45 de ani, originar din Rosario, aceasta este la prima sa experiență cu o echipă națională. După ce l-a întâlnit pe Jorge Sampaoli, a devenit asistentul său la Sport Boys, un club peruan, și ulterior l-a urmat la alte echipe, inclusiv la echipa națională a Chilei care s-a calificat la Cupa Mondială din 2014. A preluat primul său rol de antrenor principal în 2016 cu Universidad de Chile, revenind ulterior în Argentina pentru a conduce Defensa y Justicia, Independiente și Racing. În 2023, a fost numit antrenor al lui Elche din Spania. A devenit antrenorul principal al Ecuadorului în vara anului 2024, înlocuindu-l pe spaniolul Felix Sanchez.

Vedeta: Moises Caicedo. Mijlocașul este o figură-cheie pentru Chelsea și a jucat deja peste 50 de meciuri pentru Tricolor. Și-a început cariera în patria sa cu Independiente del Valle în 2019. Doi ani mai târziu a ajuns în Premier League cu Brighton, apoi s-a mutat la Chelsea în 2023, după un an petrecut sub formă de împrumutat la echipa belgiană Beerschot.

14 - Uruguay

Cu o etapă rămasă, echipa Celeste a lui „Loco" Bielsa s-a calificat pentru a cincea Cupă Mondială consecutivă, după ce a ratat Cupa Mondială din 2006 din Germania. Cu jucătorii-cheie din ultimii ani retrași (Cavani, Godin și Suarez, mai ales), Bielsa se bazează pe forța neobosită a lui Federico Valverde și pe golurile lui Darwin Nuñez, exilat în fotbalul arab.

Participări: 14 apariții (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022).

Cel mai bun rezultat: Uruguay a câștigat ediția de acasă din 1930 și a finala din 1950, cunoscută sub numele de „Maracanazo".

Antrenorul: Marcelo Bielsa continuă activitatea de 15 ani făcută de legendarul Oscar Tabarez. Federația l-a ales pe Marcelo Bielsa, care revine în rolul de antrenor după ce a condus Argentina din 1998 până în 2004. O sursă de inspirație pentru atât de mulți antrenori ai noului mileniu, „Il Loco” („Loco”), la vârsta de 70 de ani, va încerca să depășească cel mai bun rezultat al său la Cupa Mondială, optimile de finală ale Africii de Sud din 2010 (unde a pierdut cu 3-0 în fața Braziliei, după trei victorii în faza grupelor).

Vedeta: Federico Valverde. Uruguayul se învârte în jurul lui Valverde. Mijlocașul lui Real Madrid și căpitanul echipei Celeste a ajuns la 70 de selecții pentru echipa națională și se mândrește cu două titluri în Liga Campionilor, trei titluri de campion spaniol și două Cupe Mondiale ale Cluburilor.

15 - Paraguay

Remiza 0-0 acasă împotriva Ecuadorului, în penultima zi a fazei grupelor din America de Sud, a adus Paraguayului calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic pentru prima dată de la ediția din 2010, când a ajuns în sferturile de finală după ce a eliminat Italia în faza grupelor și Japonia în optimile de finală.

Participări: 8 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010)

Cel mai bun rezultat: Sferturile de finală din 2010 sunt cel mai bun rezultat al echipei Albirroja, fiind eliminată de Spania, câștigătoarea turneului, cu un gol marcat la ultima suflare de David Villa.

Antrenor: Gustavo Alfaro. După perioadele la naționalele Ecuador și Costa Rica, Federația de Fotbal Paraguayană l-a numit pe argentinianul Gustavo Alfaro să conducă echipa Albirroja la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în august 2024. Impactul său a fost semnificativ: sub conducerea lui Alfaro, Paraguay a pierdut doar unul dintre cele 11 meciuri din grupele de calificare, împotriva Braziliei lui Ancelotti.

Vedeta: Diego Gomez. Născut în 2003, Diego Gomez este un mijlocaș capabil să joace pe orice poziție de mijlocaș sau ca extremă ofensivă, atât pe stânga, cât și pe dreapta. Un alt nume de luat în seamă este Antonio Sanabria, un atacant cremonez cu șase goluri marcate pentru echipa națională și care, cel mai probabil, va conduce atacul lui Alfaro în Statele Unite, Canada și Mexic.

16 - Columbia

Cu o victorie răsunătoare cu 3-0 asupra Boliviei, Columbia, condusă de omniprezentul James Rodriguez (care a deblocat tabela), a revenit la Cupa Mondială.

Participări: 6 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018)

Cel mai bun rezultat: În 2014, în Brazilia, Columbia lui James Rodriguez a ajuns în sferturile de finală, înainte de a fi eliminată de gazde.

Antrenorul: Nestor Lorenzo. După șapte ani ca secund al lui Pekerman, din 2012 până în 2019, argentinianul Nestor Lorenzo a preluat echipa Cafeteros, după ratarea calificării la Qatar 2022. Pe lângă revenirea la Cupa Mondială după patru ani, i-a condus până în finala Copa America din 2024, pe care au pierdut-o în prelungiri în fața Argentinei.

Vedeta: Luis Diaz. Cel mai bun jucător columbian este Luis Diaz, născut în 1997, care s-a alăturat echipei Bayern München în vara anului 2025, după evoluții apreciate la Liverpool. Diaz a jucat în peste 65 de meciuri pentru Tricolori. O mențiune de onoare i se cuvine lui James Rodriguez, căpitanul și golgheterul Columbiei cu șase goluri la Cupa Mondială din 2014.

17 - Maroc

Marocul lui Regragui continuă să impresioneze. Echipa a ocupat primul loc în grupa de calificare, asigurându-și calificarea la CM pentru a treia oară consecutiv. Hakimi și coechipierii săi au avut o serie de victorii răsunătoare: șase victorii din șase, un număr uimitor de 19 goluri marcate și două primite. În Qatar, au uimit pe toată lumea învingând Portugalia în sferturile de finală și ajungând în penultima etapă a competiției. Niciodată până acum o echipă națională africană nu a ajuns în semifinalele unei Cupe Mondiale. Acum, obiectivul este să se autodepășească.

Participări: 6 (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022)

Cel mai bun rezultat: Locul patru la Cupa Mondială din 2022. După ce a pierdut cu 2-0 în fața Franței în semifinale, Marocul a fost învins în play-off-ul pentru locul trei de Croația: 2-1 în minutul 90.

Antrenorul: Walid Regragui. Și-a început cariera ca antrenor secund al Marocului sub conducerea lui Taoussi, în 2012. Apoi, a antrenat Rabat timp de șase sezoane, câștigând și un campionat marocan. După o perioadă în Qatar, s-a întors în țara sa natală pentru a conduce Wydad Casablanca, cu care a câștigat Liga Campionilor CAF în 2021/2022. Este antrenorul Marocului din august 2022.

Vedeta: Achraf Hakimi Căpitanul echipei sale naționale, fundaș lateral al lui PSG, campioana Europei, are peste 85 de apariții pentru Maroc. Jucătorul anului în țara sa timp de doi ani la rând (2021 și 2022), a condus și echipa la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, câștigând medalia de bronz la turneul masculin de fotbal.

18 - Tunisia

Tunisia este a doua echipă africană calificată la Cupa Mondială. După Maroc, echipa lui Trabelsi s-a calificat și ea la competiție. Și-a asigurat primul loc în Grupa H cu o victorie cu 1-0 împotriva Guineei Ecuatoriale. Mastouri și coechipierii săi au avut poarta curată, adunând șapte victorii, o remiză și nicio înfrângere până la meciul decisiv. Au marcat 13 goluri și nu au primit niciunul. Tunisia va participa la Cupa Mondială pentru a șaptea oară în istoria sa și a treia apariție consecutivă.

Participări: 6 (1978, 1988, 2002, 2006, 2018, 2022)

Cel mai bun rezultat: Tunisia nu a trecut niciodată dincolo de faza grupelor. La Cupa Mondială din Qatar, a reușit să termine grupa pe locul trei, în spatele Franței și a Australiei, dar înaintea Danemarcei. În runda finală, victoria istorică împotriva francezilor a venit: 1-0, Khazri marcând golul victoriei.

Antrenorul: Sami Trabelsi. Fostul fundaș s-a întors pe banca de rezerve a echipei naționale la 12 ani distanță. Prima sa perioadă a durat două sezoane (2011-2013), înainte de a petrece un deceniu la conducerea clubului qatarez Al-Sailiya. A fost rechemat de Federație pentru a-l înlocui pe Faouzi Benzarti în februarie 2025.

Vedeta: Hazem Mastouri. Atacantul de la Dinamo Makhachkala, un club rusesc din prima divizie, a devenit principala forță ofensivă a Tunisiei. Născut în 1997, cu o înălțime de 191 cm, a fost chemat la echipa națională pentru prima dată în noiembrie 2024.

19 - Egipt

După ce a ratat prezența în Qatar (învinsă de Senegal la penalty-uri în playoff-urile preliminare), Egiptul lui Mohamed Salah revine la Cupa Mondială după o prestația excelentă în Grupa A din preliminariile CAF: șapte victorii, două egaluri, 19 goluri marcate și doar două primite. Cu Salah și Marmoush, obiectivul echipei lui Hossam Hassan este clar: să câștige primul meci din istoria Egiptului la Cupa Mondială.

Participări: 3 (1934, 1990 și 2018)

Cea mai bună performanță: În ciuda a 7 victorii în Cupa Africii pe Națiuni (nimeni nu stă mai bine), Egiptul nu a reușit niciodată să-și lase amprenta la Cupa Mondială. Cea mai bună performanță din istorie a faraonilor este o participare în optimile de finală din 1934, când doar 16 echipe au intrat în competiție. În 1990 și 2018, echipa nu a reușit să avanseze din faza grupelor.

Antrenorul: Hossam Hassan. După o carieră de 142 de goluri în prima ligă egipteană, competiție în care deține recordul pentru cele mai multe victorii (13), Hossam Hassan, născut în 1966, a trecut pe bancă. Nu a avut prea mult noroc cu cluburile sale, dar în 2013, a condus Iordania în play-off-ul decisiv pentru Cupa Mondială din 2014 din Brazilia, unde a pierdut în cele din urmă în fața Uruguayului. Hassan conduce Egiptul din februarie 2024. Ca antrenor al Egiptului, a pierdut doar unul din 14 meciuri, un amical împotriva Croației, în martie 2024.

Vedeta: Mohamed Salah, Despre Mo s-a spus aproape totul, dar merită repetat: probabil cel mai bun jucător african din toate timpurile, cu două titluri în Premier League (dar patru de golgheteri), o Ligă a Campionilor și peste 360 ​​de goluri și pase decisive pentru toate echipele pentru care a jucat. Șansele Faraonilor de a câștiga primul meci la Cupa Mondială se bazează pe picioarele, în special pe cel stâng.

20 - Algeria

„Vulpile Deșertului” sunt din nou la Cupa Mondială, după ce au ratat edițiile din 2018 și 2022, grație unui parcurs excelent în Grupa G a preliminariilor Federației Africane și a celor opt goluri marcate de atacantul lui Wolfsburg, Mohamed Amoura. Calificarea a fost asigurată matematic pe 9 octombrie, cu o victorie cu 3-0 în deplasare cu Somalia, într-o grupă care nu a provocat emoii majore pentru echipa lui Petkovic.

Participări: 4 (1982, 1986, 2010 și 2014)

Cel mai bun rezultat: Ultima Cupă Mondială a Algeriei a fost și cea în care a obținut cel mai bun rezultat. Echipa a ajuns în optimile de finală din Brazilia în 2014, unde a fost eliminată în prelungiri de Germania, câștigătoarea competiției.

Antrenor: Vladimir Petkovic. Aceasta este a doua apariție a fostului antrenor al echipei Lazio la Cupa Mondială. În 2018, după ce a ieșit neînvinsă dintr-o grupă cu Brazilia, Serbia și Costa Rica, echipa sa, Elveția, a pierdut în fața Suediei în optimile de finală. În 17 meciuri ca antrenor al echipei Desert Foxes, antrenorul născut la Sarajevo a pierdut doar de două ori.

Vedeta: Riyad Mahrez. Piciorul stâng al lui Mahrez poate încă să facă ravagii. În ciuda celor 34 de ani ai săi, fostul jucător al echipelor Leicester și Manchester City (acum la Al Ahli) este încă vedeta oamenilor lui Petkovic. Căpitanul echipei, el a jucat în peste 100 de meciuri și a marcat 30 de goluri pentru Algeria, ca să nu mai vorbim de cele 82 de goluri și 63 de pase decisive în 284 de apariții în Premier League. Pe lângă Mahrez, antrenorul se poate baza și pe Ismael Bennacer, Said Benrahma, Amine Gouiri, Rayan Ait-Nouri, Ramy Bensebaini, Houssem Aouar și pe deja menționatul Amoura.

21 - Ghana

Ghana este a 21-a echipă națională calificată la Cupa Mondială din 2026. Echipa antrenorului Addo a terminat pe primul loc în Grupa I a calificărilor africane, cu opt victorii, o remiză și o înfrângere. Va fi a cincea apariție a echipei ghaneze în competiție.

Participări: 4 (2006, 2010, 2014, 2022).

Cel mai bun rezultat: În 2010, Ghana a ajuns în sferturile de finală. A fost a treia echipă africană care a reușit acest lucru, după Camerun în 1990 și Senegal în 2002. A ratat la limită o semifinală istorică, pierzând la penalty-uri în fața Uruguayului.

Antrenorul: Otto Addo. Ca jucător, a evoluat și pentru Borussia Dortmund între 1999 și 2005. A fost membru al lotului pentru Cupa Mondială din 2006, când Ghana a ajuns în optimile de finală. Și-a început cariera de antrenor la echipa de tineret al lui Hamburg, iar la Dortmund a ocupat funcția de manager de talente și antrenor secund al lui Terzic, între 2020 și 2021. A condus echipa națională a Ghanei la Cupa Mondială din Qatar,, înainte de a demisiona. S-a întors pe bancă în martie 2024.

Vedeta: Jordan Ayew. Atacantul lui Leicester este căpitanul echipei și principala forță ofensivă. A jucat în peste 115 meciuri pentru Ghana până în prezent, marcând 32 de goluri în carieră. După Asamoah Gyan (50 de goluri), este al doilea cel mai bun marcator al echipei naționale.

22- Capul Verde

Pentru prima dată în istoria sa, Capul Verde va participa la Cupa Mondială. Tubaroes au fost aproape de victorie în 2014, dar AF a suspendat echipa națională pentru că l-a folosit pe fundașul suspendat Varela în timpul meciului împotriva Tunisiei. De data aceasta, niciun cartonaș galben nu a împiedicat echipa lui Bubista să avanseze în competiție. Au terminat pe primul loc în Grupa D, chiar înaintea favoritei Camerun: șapte victorii, două remize și o înfrângere pentru echipa capverdiană.

Participări: niciuna.

Antrenorul: Bubista. Fost fotbalist capverdian, a fost și căpitanul echipei naționale. A antrenat întotdeauna în țara sa și se află pe banca capverdianilor din 2020. A condus echipa până în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni din 2023.

Vedeta: Dailon Livramento. Atacantul deținut de Verona a început să-și pună amprenta asupra echipei naționale, mai ales în ultimul an. A marcat golul victoriei în manșa turului secund al preliminariilor împotriva Camerunului și a deblocat scorul în meciul final împotriva Eswatini. În prezent, el este împrumutat la Casa Pia din Portugalia, a jucat 29 de apariții în Serie A pentru Gialloblu sezonul trecut, marcând o dată la debutul său împotriva lui Napoli.

23 - Africa de Sud

Africa de Sud a depășit Benin în fruntea Grupei C și și-a asigurat calificarea directă la Cupa Mondială. Echipa lui Broos a învins Rwanda cu 3-0, în timp ce oamenii lui Rohr au pierdut în fața Nigeriei (care a ratat calificarea mai departe în play-off, unde a mers RD Congo). Echipa sud-africană și-a asigurat un loc în competiție în ciuda unei faze a grupelor dificile. Recordul este de cinci victorii, trei remize și două înfrângeri. Echipa națională revine la Cupa Mondială după o absență de 16 ani. Ultima apariție a fost în 2010, când a găzduit turneul.

Participări: 3 (1998, 2002, 2010).

Cel mai bun rezultat: Africa de Sud nu a avansat niciodată dincolo de faza grupelor. În 2010, a terminat pe locul trei, în spatele Uruguayului și Mexicului, dar înaintea Franței.

Antrenorul: Hugo Broos. Antrenorul belgian se află pe banca Africii de Sud din 2021. El a condus echipa națională pe locul trei la Cupa Africii pe Națiuni de anul trecut. Între 2016 și 2017, a antrenat Camerunul, unde a câștigat și trofeul continental. Născut în 1952, Broos a câștigat, de asemenea, două titluri în Belgia, cu Club Brugge (1991-92, 1995-96) și unul cu Anderlecht (2003-04).

Vedeta: Lyle Foster. Atacant născut în anul 2000, de la Burnley, a câștigat un rol-cheie în atacul Africii de Sud. A jucat în 19 meciuri și a marcat opt ​​goluri pentru echipa națională. El își propune să fie un jucător-vedetă la Cupa Mondială.

24 - Qatar

Qatar revine la Cupa Mondială. După ce a găzduit ediția din 2022, echipa lui Lopetegui va fi prezentă și în 2026. Au terminat etapa finală a fazei grupelor asiatice în fruntea Grupei A. O remiză 0-0 împotriva Omanului a fost suficientă pentru ca echipa națională să învingă Emiratele Arabe Unite cu 2-1 în meciul decisiv.

Participări: 1 (2022).

Cel mai bun rezultat: În singura lor participare la Cupa Mondială, Qatar a terminat pe ultimul loc în grupă cu zero puncte. Au suferit trei înfrângeri împotriva Olandei, Senegalului și Ecuadorului.

Antrenorul: Juan Lopetegui. Antrenorul spaniol a preluat funcția de antrenor al Qatarului în mai 2025, după ce a fost aproape să semneze cu AC Milan. Aceasta este a doua sa perioadă ca antrenor al naționalei: a fost antrenorul Spaniei între 2016 și 2018, dar a fost demis din funcție cu doar câteva zile înainte de debutul la Cupa Mondială din Rusia. A avut și o scurtă perioadă la Real Madrid, în 2018. Vitrina sa de trofee include un titlu Europa League câștigat cu Sevilla, în 2020.

Vedeta: Almoez Ali. Atacantul născut în 1996 joacă pentru țara sa natală și este căpitanul lui Al-Duhalil. Este un veteran al echipei naționale, având 117 apariții și 55 de goluri marcate.

25 - Anglia

Anglia lui Thomas Tuchel continuă să se înalțe. Campania de calificare a fost devastatoare: șase victorii în șase meciuri, zero goluri primite și un număr uimitor de 21 de goluri marcate.

Participări: 16 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Cel mai bun rezultat: Anglia are o Cupă Mondială la activ, cea din 1966.

Antrenorul: Thomas Tuchel. O victorie în Liga Campionilor cu Chelsea, alături de numeroase trofee interne cu PSG, Bayern München și Borussia Dortmund. Thomas Tuchel aduce experiență echipei naționale a Angliei. Dar va fi suficient pentru ca cei „Trei Lei” să câștige a doua Cupă Mondială? Curiozitate: este al treilea manager străin din istoria Angliei, după Eriksson și Capello.

Vedeta: Harry Kane. Atacantul lui Bayern München pare să aibă ceva în plus față de coechipierii săi. Maturitatea și conștientizarea propriilor abilități îl fac letal. Climatul actual din Germania l-a făcut și fie și mai bun.

26 - Arabia Saudită

Arabia Saudită merge ceas. După calificarea la Cupele Mondiale din 2018 și 2022, echipa națională a antrenorului Hervé Renard s-a calificat și la turneul din 2026. Pentru a treia calificare consecutivă, o victorie împotriva Indoneziei și un egal cu Irakul în runda a patra au fost cruciale. Nu este prima dată când Arabia Saudită se califică la o Cupă Mondială de mai multe ori la rând, reușind anterior această performanță între 1994 și 2006.

Participări: 6 (1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)

Cel mai bun rezultat: La debutul la Cupa Mondială din 1994, Arabia Saudită a reușit să ajungă în optimile de finală. A fost eliminată de Suedia, care a ajuns într-o semifinală senzațională, după ce a eliminat România în sferturile de finală.

Antrenorul: Hervé Renard. După o lungă călătorie ca antrenor al multor echipe naționale (Zambia, Angola, Coasta de Fildeș, Maroc), Renard a ajuns în Arabia Saudită pentru prima dată în 2019. La Campionatul Mondial din 2022, a obținut unul dintre cele mai bune rezultate ale carierei sale: victoria împotriva Argentinei, care era neînvinsă în 36 de meciuri. A fost chemat pe bancă în 2024, înlocuindu-l pe Roberto Mancini.

Vedeta: Salem Al-Dawsari. Unul dintre veteranii echipei (34 de ani), Al-Dawsari se năpustește pe flancuri, de preferință pe stânga. Dotat cu viteză și driblinguri, este excelent în fața porții și în găsirea coechipierilor pentru pase decisive.

28 - Senegal

La fel ca Coasta de Fildeș, Senegal a ocupat și ea primul loc în grupa sa în calificările africane. O victorie cu 2-0 asupra Mauritaniei, cu o dublă marcată de Sadio Mané, a fost cireașa de pe tortul unei serii solide.

Participări: 3 (2002, 2018, 2022)

Cel mai bun rezultat: La Cupa Mondială din 2002, Senegal a fost un subiect fierbinte de conversație. A învins Franța în meciul de deschidere și a terminat pe locul doi. În optimile de finală, Senegal a obținut o altă victorie impresionantă asupra Suediei. Campania lor din grupă s-a încheiat în sferturile de finală împotriva Turciei.

Antrenorul: Pape Thiaw. Acesta l-a înlocuit pe Aliou Cissé, care deținuse funcția de antrenor la națională, fără întrerupere, din 2015. Thiaw este la conducere de șapte ani, conducând anterior o echipă senegaleză de primă ligă.

Vedeta: Sadio Mané. Fost câștigător al Ligii Campionilor și o figură-cheie în prima echipă a lui Jurgen Klopp, Liverpool, Mané rămâne liderul incontestabil al grupei. Senegalul nu se poate lipsi de viteza și experiența sa, care se vor dovedi, fără îndoială, utile la Cupa Mondială. A marcat aproape 50 de goluri în 115 apariții pentru echipa națională. Joacă în fotbalul arab.

29 - Franța

Franța și-a asigurat matematic a 17-a participare la Cupa Mondială. A făcut acest lucru cu o victorie cu 4-0 asupra Ucrainei, urcând în fruntea Grupei D. Este a opta calificare consecutivă pentru echipa lui Deschamps.

Participări: 16 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Cel mai bun rezultat: Franța a ajuns în finala Cupei Mondiale de patru ori, cu un palmares de două victorii și două înfrângeri. Toate aceste apariții au avut loc din 1998 încoace. În 1998, Les Bleus au câștigat primul lor titlu cu o înfrângere cu 3-0 asupra Braziliei. Al doilea lor succes a venit în 2018, cu o victorie cu 4-2 asupra Croației.

Antrenorul: Didier Deschamps. Și-a pus amprenta de două ori în echipa națională a Franței. Mai întâi ca jucător: a evoluat în 103 meciuri, a purtat banderola de căpitan de 54 de ori și a câștigat o Cupă Mondială și un Campionat European. Apoi, ca antrenor: numit în echipă pe 9 iulie 2012, fostul mijlocaș a antrenat o vastă echipă de jucători și a condus echipa sa în vârful lumii. Îi va lăsat locul după turneul final lui Zinedine Zidane.

Vedeta: Kylian Mbappé. De la debutul său din 25 martie 2017, Mbappé nu a făcut altceva decât să ducă Franța la un alt nivel. Atacantul lui Real Madrid este foarte aproape de a deveni cel mai bun marcator din toate timpurile al țării sale. Se mândrește cu un titlu la Cupa Mondială și la Liga Națiunilor. Campionatul European îi lipsește încă, dar poate fi doar o chestiune de timp.

30 - Croația

Croația va participa la Cupa Mondială pentru a patra oară consecutiv, o performanță nemaiatinsă până acum. Victoria lor cu 3-1 asupra Insulelor Feroe le-a pecetluit calificarea la competiție. Echipa lui Dalić este matematic lidera grupei sale, dominând practic competiția. Au terminat întotdeauna pe podium în ultimele două ediții ale turneului. Cât de departe vor putea merge în 2026?

Participări: 6 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022).

Cel mai bun rezultat: Finala și locul doi din 2018. După ce a ieșit prima din grupă, Croația a învins Danemarca și Rusia la penalty-uri, iar apoi Anglia cu 2-1 în prelungiri. În finală, au fost fost depășiți de Franța.

Antrenorul: Zlatko Dalic. Dalic a avut o istorie remarcabilă de succes ca antrenor al echipei naționale a Croației, preluând funcția în 2017. Sub conducerea sa, Croația a ajuns în finala Cupei Mondiale din 2018, a terminat pe locul trei în ediția din 2022 și a terminat pe locul doi în Liga Națiunilor 2022/23. Înainte de a ocupa banca naționalei, Dalic a acumulat experiență în Albania și Orientul Mijlociu la nivel de club.

Vedeta: Luka Modric. 40 de ani, dar arată tânăr. Aventura a început în 2006, dar după peste 190 de apariții și aproape două decenii, Balonul de Aur din 2018 continuă să încânte fanii. Cupa Mondială din 2026 va fi a cincea a lui Modric cu echipa națională.

31 - Portugalia

Portugalia devine una dintre cele 48 de națiuni care merg la Cupa Mondială din 2026. Calificarea devine oficială după o victorie răsunătoare cu 9-1 asupra Armeniei. Cu un amestec perfect de tineri promițători și vedete consacrate din întreaga Europă, Portugalia își propune din nou să meargă până la capăt. În 2022, în Qatar, Cristiano Ronaldo și coechipierii săi au ajuns în sferturile de finală.

Participări: 8 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Cel mai bun rezultat: În 1966, Portugalia a terminat pe locul trei, acesta fiind încă cel mai bun rezultat al lor la o Cupă Mondială. Eliminată în semifinale de Anglia, viitoarea campioană.

Antrenorul: Roberto Martinez. El rămâne farul călăuzitor al Portugaliei. După ce a început în Anglia, cu Swansea, Wigan și Everton, antrenorul spaniol a început o carieră de șase ani cu Belgia. Este antrenorul Portugaliei din 2023, iar anul acesta a sărbătorit victoria lor în Liga Națiunilor alături de echipă.

Vedeta: Cristiano Ronaldo. Cine ar putea fi vedeta echipei naționale dacă nu chiar el? Are 40 de ani și a marcat aproape o mie de goluri în carieră. Ronaldo este încă o mașinărie de goluri: a marcat peste 140 de goluri pentru Portugalia. Va încerca să obțină mai mult succes în 2026.

32 - Norvegia

Norvegia a obținut gloria, calificându-se oficial la Cupa Mondială și punând capăt unei absențe de 20 de ani. Ultima dată când echipa națională a participat la turneu a fost în 1998. Norvegia și-a asigurat locul terminând pe primul loc în Grupa I, cu maximum de puncte (3-0 și 4-1 cu Italia).

Participări: 3 (1938, 1994, 1998).

Cea mai bună performanță: Norvegia nu a avansat niciodată dincolo de optimile de finală într-o Cupă Mondială. Au reușit această performanță de două ori, în 1938 și 1998. În ambele cazuri, Italia a eliminat-o din turneu. În 1938, Norvegia a fost eliminată în prelungiri, în timp ce în 1998, după un gol marcat de Christian Vieri.

Antrenorul: Ståle Solbakken În 2002, Solbakken a preluat primul său rol de antrenor principal la un club norvegian din prima divizie, HamKam. De atunci, și-a construit o carieră distinsă pe bancă, obținând cele mai semnificative succese la Copenhaga. Solbakken a fost numit antrenorul principal al Norvegiei în 2020, intrând pe scena internațională după aproape două decenii de fotbal la nivel de club.

Vedeta: Erling Haaland. Un atacant care nu are nevoie de nicio prezentare, Erling Haaland este lumina călăuzitoare a Norvegiei. Și-a făcut debutul în echipa națională de seniori în 2019, la vârsta de 19 ani. Nu a marcat la debut, dar asta nu a contat. De atunci, a devenit cel mai bun marcator al Norvegiei din toate timpurile.