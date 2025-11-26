Grupa României la Mondial: variantele care pot schimba destinul tricolorilor

FIFA a anunțat, marți seară, componența oficială a urnelor pentru tragerea la sorți a Campionatului Mondial, programată peste 10 zile, și a clarificat regulile care vor guverna distribuirea echipelor la turneul final din 2026.

Una dintre prevederile confirmate de forul mondial vizează partida de deschidere. FIFA a stabilit că meciul inaugural va fi jucat de Mexic, națională aflată în urna a 3-a. Prin urmare, dacă România își va câștiga locul la Mondial prin baraj, nu va putea repeta scenariul de la EURO 2016, când a deschis turneul final.

Mexic, repartizată automat în Grupa A, va întâlni în primul meci una dintre echipele din urna a 3-a, cu singura excepție a statului Panama, deoarece ambele reprezintă zona CONCACAF.

Europa rămâne singurul continent permis să trimită maximum două naționale în aceeași grupă, dat fiind numărul ridicat de participante, și anume 16 în total.

Posibile scenarii pentru România

O posibilă „grupă a morții” pentru România ar putea include nume grele precum Spania, Portugalia, Olanda, Anglia, Germania sau Norvegia, alături de Columbia și Egipt.

Un alt scenariu complicat: Argentina/Brazilia, Croația și Egipt, un trio care ar transforma grupa într-o adevărată cursă infernală pentru calificare.

La polul opus, România ar putea prinde și o grupă mult mai abordabilă. O combinație precum Belgia, Australia și Uzbekistan/Panama ar fi, cel puțin pe hârtie, un traseu cu șanse reale pentru tricolori.

FIFA a confirmat, de asemenea, că toate echipele calificate prin baraj, inclusiv România, vor fi repartizate în urna a 4-a.

Componența urnelor pentru Mondialul 2026

Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă și cele șase câștigătoare ale barajelor

Reguli speciale pentru capii de serie

Un detaliu important anunțat de FIFA este că Spania, Argentina, Franța și Anglia nu se pot întâlni înainte de semifinale, cu condiția să câștige grupele.

Totodată, forul mondial a stabilit repartizarea unor gazde. Canada va evolua în Grupa B, iar Statele Unite în Grupa D.