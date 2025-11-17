search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Video Lui Mircea Lucescu i-a sărit muștarul. Selecționerul nu mai suportă întrebările privind demisia de la națională

Publicat:
Ultima actualizare:

Înaintea ultimului meci din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, România - San Marino, programat marți seară, selecționerul Mircea Lucescu, 80 de ani, a susținut o conferință de presă marcată de întrebări privind viitorul său pe banca naționalei.

Mircea Lucescu, stăpân peste tot fotbalul românesc
Mircea Lucescu, stăpân peste tot fotbalul românesc

După eșecul cu 1-3 de la Zenica în fața Bosniei, tricolorii au pierdut matematic orice șansă de a prinde locul 2 în grupă. Totuși, datorită performanțelor din Liga Națiunilor, România are deja asigurată prezența la barajul din martie.

Întrebat dacă duelul cu San Marino va fi ultimul al său în postura de selecționer, Mircea Lucescu a evitat să ofere un răspuns clar. Tehnicianul a refuzat să vorbească despre viitor, menținându-și poziția din ultimele săptămâni, în care a sugerat că nu ia în calcul să conducă naționala la baraj.

Întrebați-mă de jocul de mâine. Ăsta e cel mai important acum. În rest, ce va fi, vom vedea. Eu! Eu răspund. Eu sunt responsabil de tot ce înseamnă rezultate. Ei sunt responsabili de joc. Altceva vrei? Mă întrebi când mă demit? Că eu mă demit, nu mă demite nimeni, așa că nu e nicio problemă", a spus selecționerul, la conferința de presă.

La final, „Il Luce" a fost întrebat și cine crede că ar putea fi succesorul său. Acesta a răbufnit imediat și a declarat: „De când am venit, tot timpul sunt întrebat când îmi dau demisia. Voi greșiți! Am spus eu că nu sunt sigur că nu voi rămâne? Am spus că nu vreau să discut și că vom vedea ce se va întâmpla. Am răspuns! Mă tot frecați, vreți să ajung la același lucruri ca să spun că nu voi mai fi".

Revenită bătută de la Zenica, naționala de fotbal a României termină mâine, (ora 21:45, Antena 1), campania de calificare la Cupa Mondială din 2026, urmând să înfrunte reprezentativa statului San Marino, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. San Marino a marcat un singur gol în grupa preliminară, iar acela chiar în poarta României, la meciul din tur, 5-1. Calificarea directă la turneul final a fost compromisă în Bosnia, unde a fost spulberată și posibilitatea ocupării poziției secunde de către tricolori. România speră la calificare pe culoarul oferit de Liga Națiunilor.

Ediția din 2026 a CM, găzduită de trei țări, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, primește din Europa la turneul final câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală), pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate. Tragerea la sorți a semifinalele barajelor va avea loc joi, la Zurich. Meciurile vor avea la finalul lunii martie, 26 și 31, când vor fi atribuite ultimele bilete pentru marea competiție.

Dă impresia că el conduce FRF: „Nu pot fi demis”

Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj”, promitea selecționerul de 80 de ani al României după jocul bun și victoria dătătoare de optimism din meciul cu Austria, joc decis în prelungiri. Meciul cu San Marino nu mai contează decât pentru a afla la sfârșitul lui ce a decis Mircea Lucescu în legătură cu poziția sa la națională. Pleacă sau rămâne. Influența lui la FRF pare uriașă. „Il Luce” a revenit asupra declarației privind demisia și, înaintea partidei cu Bosnia, a spus: „Demis? Eu nu pot fi demis! Pentru mine nu e presiune, ci o responsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial”.

Practic, sugerează că plecarea de la cârma tricolorilor se va face doar dacă va dori el, conducerea federației neavând autoritatea să-l alunge. În acest moment, nu este înghesuială de antrenori dornici să preia echipa. Singurele nume mari disponibile sunt Gică Hagi, 60 de ani, și Dan Petrescu, 57 de ani. Primul este într-un an sabatic, iar celălalt a cerut timp pentru refacerea sănătății. „Regele”, despre care se știe că „nu ia echipa de pe drum”, are un baraj la activ, pierdut în 2001 în fața Sloveniei. Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, este liber de contract, după plecarea de la Universitatea Cluj. El a analizat situația de la națională. „Ar fi făcut un alt antrenor mai mult decât Mircea Lucescu în această campanie?!”, este întrebarea retorică a ardeleanului, care a deschis o dezbatere printre microbiști.

Atacul lui Negrilă

Cu 10 puncte înainte meciului de astăzi, tricolorii vor termina pe locul 3 în Grupa H, în spatele Austriei și al Bosniei, după ce Cipru și-a terminat meciurile și rămâne cu 8 puncte. Nicolae Negrilă (71 de ani), fost fundaș dreapta cu 27 de selecții și un gol pentru națională, a avut un discurs dur la adresa selecționerului. Negrilă a evoluat sub „tricolor” în perioada 1980-1987, fiind antrenat inclusiv de Mircea Lucescu, în primul său mandat (1981-1986). Negrilă i-a cerut antrenorului să plece și să nu se mai ia de arbitrajul de la Zenica, ținând cont de jocul prestat. „Hai să nu o mai dăm, nea Mircea, pe arbitraj, pentru că nu e cazul. Arbitraje din alea bune le-ai avut pe timpul lui Dinamo. S-au dus vremurile alea. Problema este că nu ai făcut primul 11 cum trebuie. Nea Mircea Lucescu a greșit rău de tot echipa, dar rău de tot. De Chipciu ce să mai zic? A prins un meci bun cu Austria și, gata, hai cu Bancu afară din echipă, nu? Ce ai avut, nea Mircea, cu Bancu? Pe plan ofensiv, Bancu îl ajuta mult mai bine pe Mihăilă. Cât a urcat și cât a centrat Chipciu pe atac în meciul ăsta cu Bosnia? Iar la golul frumos al ălora ne-a perpelit ăla de la bosniaci pe toate părțile? O să spuneți că sunt subiectiv și e vorba de Craiova mea. Dar, ce a avut nea Mircea cu Screciu și Baiaram? Uite, ce a avut cu Olaru? Cum să îl lași afară din lot pe cel mai bun mijlocaș al nostru din campionat? Olaru nu e de la Craiova mea, dar asta nu mă împiedică să îmi spun supărarea. A tot forțat-o nea Mircea și cu Drăguș ăla, dar săracul el abia joacă prin străinătate sau nici nu joacă, că eu nu aud să dea goluri pe acolo”, a spus Negrilă, pentru prosport.ro.

Deși nu a putut fi convocat în lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, Radu Drăgușin (23 de ani) a venit la Mogoșoaia pentru a se pregăti alături de tricolori. Fundașul central i-a așteptat la Mogoșoaia pe colegii săi care au fost la Zenica și s-a antrenat alături de ei. Atmosfera tensionată de la partida de la Zenica a determinat FRF să transmită public o poziție oficială. Instituția acuză condițiile de organizare, comportamentul suporterilor gazdă și modul în care oficialii de meci au gestionat multiple episoade xenofobe.

Grupa H - ultima etapă

Meciurile de mâine

Austria - Bosnia și Herțegovina 21:45

România - San Marino 21:45

Clasament

1. Austria 7 6 0 1 21-3 18

2. Bosnia-Herțegovina 7 5 1 1 16-6 16

3. ROMÂNIA 7 3 1 3 12-9 10

4. Cipru 8 2 2 4 11-11 8

5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0

