Gloria Bistrița – FCSB se joacă cu casa închisă: "Interes enorm"

FCSB - Gloriei Bistrița, miercuri, 29 octombrie, de la ora 21:00, în faza grupelor Cupei României Betano.

Oficialii Gloriei Bistrița au anunțat cu mândrie că toate cele 6.000 de bilete puse la dispoziție s-au epuizat încă de zilele trecute. Directorul clubului, Eugen Cosma, a oferit detalii în exclusivitate pentru Digi Sport, confirmând interesul enorm pentru duelul cu campioana României.

"E un meci important pentru Gloria Bistrița și pentru comunitatea de aici. Am făcut toate demersurile necesare și ne-am îngrijit în așa fel încât meciul să se desfășoare în cele mai bune condiții. Vrem să arătăm un fotbal curat, ambițios, organizat. Comunitatea de aici merită asemenea evenimente. Este un public fidelizat atât fotbalului, cât și handbalului.

Este un interes enorm, enorm de mare, dar în limita disponibilității. Am vândut 6.000 de bilete, este sold-out. Stadionul are o capacitate de 7.200 de locuri, dar 10 ani nu a fost fotbal pe această arenă și au trebuit îndeplinite anumite condiții. 10% din capacitate a fost lăsată liberă pentru siguranță. Totodată, am rezervat pentru galeria FCSB-ului un număr de bilete pe care le vor ridica mâine", a declarat Eugen Cosma, directorul celor de la Gloria Bistrița, pentru Digi Sport.

Gloria Bistrița, gata de duelul cu FCSB

Organizatorii se așteaptă la o arenă aproape plină, în limita locurilor disponibile, iar gazonul arată impecabil pentru această perioadă a anului. Fotografiile recente confirmă că suprafața de joc este pregătită pentru un duel de top, chiar dacă Gloria Bistrița evoluează în Liga 2.

Echipa și antrenorul Gloria Bistrița, condusă de Nicolae Grigore, fost jucător al Rapidului, ocupă în prezent locul 16 din 22 în clasament.