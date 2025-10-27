Video FCSB a bătut-o și pe UTA, și pe soțul Steluței. Campioana, cea mai clară victorie a sezonului

Campioaa FCSB a obținut cea mai clară victorie a sa din acest sezon, 4-0 cu UTA, formație antrenată de fostul dinamovist Adrian Mihalcea (49 de ani). FCSB venea după 1-2 cu Bologna, în Liga Europa.

FCSB a obținut cea mai clară victorie a sa în acest sezon, 4-0 (2-0) cu UTA Arad, duminică seara, pe Arena Națională din București, în etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Daniel Bîrligea (13) a deschis scorul cu un șut de la 22 de metri, cu stângul. Florin Tănase a majorat diferența (38 - penalty), după un henț comis de Alin Roman în careu, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu ajutorul arbitrajului video.

Campioana a mai înscris de două ori în ultimul sfert de oră, prin Darius Olaru (80 - penalty), în urma unui henț comis de Florent Poulolo și confirmat de VAR, și prin Mamadou Thiam (90+3).

UTA a jucat întreaga repriză secundă în inferioritate numerică, după ce portarul Dejan Iliev a fost eliminat în finalul primei părți (45+3), pentru henț comis în marginea careului (VAR).

FCSB a avut două goluri marcate de Tănase (18) și Juri Cisotti (27), ambele anulate pentru ofsaid.

Gazdele și-au mai creat ocazii mari de gol prin Risto Radunovic (30), Bîrligea (74) și Darius Olaru (76).

FCSB a reușit a treia sa victorie consecutivă acasă. UTA a ajuns la nouă etape consecutive fără victorie, cinci egaluri și patru eșecuri.

Adrian Mihalcea, poreclit „Țăranul” este un adversar tradițional al Stelei/FCSB din perioada în care era jucător la Dinamo. Fostul atacant glumea pe seama faptului că are deja acasă o stea, pe soția lui chemând-o Steluța.