Ciuca bătăilor în FCSB-Bologna. Italienii l-au taxat dur pe jucătorul campioanei României. „A făcut ca defensiva lui FCSB să se prăbușească!/ Un inconștient”

Campioana României nu s-a putut impune în partida directă contra Bologniei, scor final 1-2, în faza principală Europa League. Șansele pentru o clasare în primele 24 de poziții au scăzut enorm pentru elevii lui Elias Charalambous.

Un start de meci tras de păr, unde roș-albaștrii nu le-au putut face față rivalilor din Bologna. Bolognezii aveau, deja, 0-2 în minutul 12, în urma reușitelor lui Odgaard și Dallinga.

Spre finalul primei reprize, elevii lui Elias Charalmbous parca s-au mai trezit. Daniel Bîrligea a dus blonul în poarta rivalei în minutul 52, însă roș-albaștrii nu au putut schimba soarta meciului.

Adrian Șut, desemnat cel mai slab jucător de pe teren

FCSB a rămas cu doar 3 puncte după primele trei etape disputate în Europa League.

În urma unei analize amănunțite, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport l-au catalogat pe Adrian Șut drept cel mai slab jucător de pe teren. L-au notat cu 4.5, după ce a greșit la primul gol încasat de către campioana României.

„Pus sub presiune de Freuler, Șut a făcut ca defensiva lui FCSB să se prăbușească la primul gol. A fost inconsistent!", s-a scris despre Șut.

Aceeași soartă a avut-o și Mihai Lixandru, fiind notat tot cu 4.5, după ce a evoluat pe postul de fundaș central.

„Nu a reușit să intervină la incursiunea de la primul gol și l-a pus în dificultate pe Târnovanu când a deviat înaintea șutului de 2-0!", au admis italienii.

„A ținut- pe FCSB în meci. Nota 7!”

Pe de altă parte, portarul campioanei României, Ștefan Târnovanu, a fost desemnat omul partidei. Tânărul și-a trecut în cont șase intervenții decisive: „A încasat două goluri, dar a ținut-o pe FCSB în meci după ce i-a blocat pe Dallinga și Orsolini!”.

Daniel Bîrligea, cel care a marcat pentru FCSB, a primit nota 6.5: „Intrarea lui la pauză a crescut intensitatea din jocul echipei, iar la golul de 1-2 s-a implicat foarte mult. Totuși, ulterior a ratat șansa de a mai înscrie!".

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

25 septembrie 2025, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')

2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')

23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna 1-2 (Bîrligea 54' / Odgaard 9', Dallinga 12')

6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB

27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB

11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord

22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce