Cine va arbitra partidele FCSB și Universitatea Craiova în Europa

FCSB și Universitatea Craiova vor evolua joi, 23 octombrie, în cupele europene, iar UEFA a anunțat brigăzile de arbitri care vor conduce cele două partide.

Andris Treimanis, la centru pentru FCSB - Bologna

Partida dintre FCSB și Bologna, programată joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București, va fi condusă de arbitrul leton Andris Treimanis. Acesta va fi ajutat la cele două linii de conaționalii săi Haralds Gudermanis și Aleksejs Spasennikovs, în timp ce al patrulea oficial va fi Aleksandrs Golubevs. În camera VAR se vor afla olandezul Jeroen Manschot și letonul Kristaps Ratnieks.

În 2021, Treimanis a arbitrat naționala României în înfrângerea dramatică, 2-3 cu Armenia, la Erevan, în preliminariile pentru Cupa Mondială. A mai fost prezent și ca al patrulea oficial la meciul Germania – România 4-2, în semifinalele EURO U21 din 2019.

FCSB vine după o victorie importantă în Olanda, scor 1-0 cu Go Ahead Eagles, urmată însă de un eșec acasă, 0-2 cu Young Boys Berna. De cealaltă parte, Bologna a pierdut primul meci cu Aston Villa, scor 0-1, dar a reușit să smulgă un egal, scor 1-1, pe teren propriu, cu Freiburg.

Gal Leibovitz va arbitra Universitatea Craiova - FC Noah

Pentru Universitatea Craiova, meciul din Conference League împotriva armenilor de la FC Noah va fi arbitrat de o brigadă din Israel. Centralul Gal Leibovitz va fi ajutat de asistenții Dor Medina și Yossi Babayoff, iar al patrulea oficial va fi Dekel Zino. VAR-ul va fi asigurat de Eitan Shmuelevitz, iar în camera AVAR se va afla Shalom Ben Avraham.

Meciul se va juca joi, de la ora 22:00, pe stadionul "Ion Oblemenco", și contează pentru etapa a doua din faza grupelor Conference League.

Universitatea Craiova vine după o înfrângere cu 0-2 în deplasarea din Polonia, cu Rakow Czestochowa, în timp ce FC Noah a reușit să învingă surprinzător formația croată HNK Rijeka, scor 1-0.