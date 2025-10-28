Giuleștiul a „explodat” după Rapid – Unirea Slobozia, scor 4-1! Ce s-a întâmplat după meci

Rapid a învins fără emoții Unirea Slobozia, scor 4-1, în etapa a 14-a din SuperLiga României. Peluza Nord a transformat bucuria în scandări vulgare, țintele fiind Universitatea Craiova și antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi.

Imediat după fluierul final, ultrașii Rapidului au început o serie de injurii dure la adresa lui Mirel Rădoi, tehnicianul Universității Craiova, echipă pe care giuleștenii o vor înfrunta în ultima etapă a sezonului regulat, pe 2 noiembrie, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Atmosfera din Giulești a devenit explozivă, iar scandările au fost imposibil de ignorat

„Mirel Rădoi, să-mi bag p*** în m****i tăi!”, s-a auzit puternic din Peluza Nord, într-o seară care trebuia să fie una de sărbătoare pentru echipa lui Costel Gâlcă.

Gestul făcut de Costel Gâlcă

După momentul tensionat, jucătorii și antrenorul Costel Gâlcă s-au îndreptat către Tribuna a II-a, pentru a-i saluta pe suporteri. Tehnicianul giuleștenilor a ridicat mâinile spre cer, însă entuziasmul i s-a tăiat brusc când fanii au început o nouă serie de lozinci vulgare, de această dată la adresa FCSB-ului.

Tehnicianul giuleștean a reacționat imediat și a coborât mâinile. Costel Gâlcă le-a făcut semn fanilor că nu vrea să participe la astfel de momente. Gestul său a fost remarcat și a stârnit aplauze în rândul celor care au apreciat atitudinea fermă a antrenorului.

Craiova - Rapid, în etapa 15

Rapid merge pe terenul Craiovei cu moralul ridicat, dar și cu tensiuni aprinse între galerii. Giuleștenii ocupă locul 2 în clasament, cu 31 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani și cu trei puncte peste Universitatea Craiova.

Golaverajul este de asemenea favorabil echipei din Giulești (+15 față de +10 pentru olteni), însă disputa de pe „Ion Oblemenco” se anunță una de foc, atât pe teren, cât și în tribune.